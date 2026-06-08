https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kartalda-feci-kaza-motosikletler-carpisti-iki-kisi-hayatini-kaybetti-1106337993.html

Kartal'da feci kaza: Motosikletler çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti

Kartal'da feci kaza: Motosikletler çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

İstanbul Kartal'da iki motosikletin çarpışması sonucu iki sürücü yaşamını yitirdi. Bir kişi ağır yaralandı. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T14:22+0300

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İstanbul Kartal D-100 kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, iki motosiklet hızla çarpıştı. Kazada iki motosiklet sürücüsü de yaşamını yitirdi. Motosiklette bulunan ve kazanın etkisiyle yola savrulan bir kişi ise ağır yaralandı. İki sürücü de kurtarılamadı Serdar Ç'nin kullandığı 34 NOZ 242 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Tuzla istikametinde Emir Enes D. idaresindeki 34 NOJ 043 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüler ile motosiklette bulunan İpek Nisa T. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüleri Enes Emir D. ile Serdar Ç'nin kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan İpek Nisa T, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücülerin cenazeleri, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/motosiklet-kazasinda-yaralanmisti-genc-futbolcu-yasam-mucadelesini-kaybetti-1105850309.html

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