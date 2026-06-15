“Zelenskiy rejiminin Ukrayna’daki kanonik Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıları, fiziki ve psikolojik şiddet kullanarak Kiev-Peçersk Manastırı’nı ele geçirme girişimleri karşısında Avrupalı siyasiler yıllardır tek bir kelime dahi etmedi. Bu tarihi mirasın fiilen yağmalanması bugüne kadar Batı’da kimsenin umurunda olmadı. Ancak iş Rusya’yı suçlamaya gelince, bir saniye bile beklemeden bu kaba feyki üretmek için acele ettiler.”