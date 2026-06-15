https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/zaharovadan-fransaya-pecersk-ve-starobelsk-tepkisi-katledilen-gencleri-gormezden-gelip-feyk-haber-1106513996.html
Zaharova’dan Fransa’ya Peçersk ve Starobelsk tepkisi: ‘Katledilen gençleri görmezden gelip feyk haber üretiyorlar’
Zaharova’dan Fransa’ya Peçersk ve Starobelsk tepkisi: ‘Katledilen gençleri görmezden gelip feyk haber üretiyorlar’
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Fransa’nın, Ukrayna ordusunun Starobelsk'te sivillere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısını örtbas etmek için Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyalarına... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T14:57+0300
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2026-06-15T14:56+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
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kiev-peçersk manastırı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun Rusya karşıtı açıklamalarını şu sözlerle eleştirdi:‘Batı, kilisenin yağmalanmasına yıllardır sessiz’Zaharova, Avrupa siyasetinin Ukrayna'daki gerçek dini zulme yıllardır gözünü kapattığını hatırlatarak, Batı’nın samimiyetsizliğini şu ifadelerle deşifre etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rus-ordusu-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-ukrayna-silah-fabrikalarini-tahliye-ediyor-1106513328.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, fransa, emmanuel macron, jean-noel barrot, kiev-peçersk manastırı, unesco
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, ukrayna, fransa, emmanuel macron, jean-noel barrot, kiev-peçersk manastırı, unesco
Zaharova’dan Fransa’ya Peçersk ve Starobelsk tepkisi: ‘Katledilen gençleri görmezden gelip feyk haber üretiyorlar’
Fransa’nın, Ukrayna ordusunun Starobelsk'te sivillere yönelik gerçekleştirdiği terör saldırısını örtbas etmek için Rusya karşıtı dezenformasyon kampanyalarına sarıldığını belirten Zaharova, Paris yönetiminin Kiev-Peçersk Manastırı üzerinden ürettiği asılsız iddialara sert tepki gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya paylaşımında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’nun Rusya karşıtı açıklamalarını şu sözlerle eleştirdi:
“Batı, Kiev rejimiyle birlikte yeni bir kurmaca feyk haber imal etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Dışişleri Bakanı Barrot, Kiev-Peçersk Manastırı’nda çıkan yangın nedeniyle Rusya Silahlı Kuvvetleri’ni suçlayan sert açıklamalarda bulundular. Olayı anında sözde 'çözüverip' bu tesisin UNESCO Dünya Mirası statüsünü aniden hatırladılar. Ancak aynı Paris, Starobelsk’te katledilen gençler hakkında haftalardır tek bir kelime bile etmedi.”
Kiev Peçersk Manastırı’ndaki hasarın arkasındaki gerçek sorumluyu ortaya çıkaran Rusya Savunma Bakanlığı, tarihi anıta isabet eden mühimmatın, Ukrayna’ya ait, kullanım ömrü dolmuş ABD yapımı bir Patriot hava savunma füzesi olduğu açıklamıştı.
‘Batı, kilisenin yağmalanmasına yıllardır sessiz’
Zaharova, Avrupa siyasetinin Ukrayna'daki gerçek dini zulme yıllardır gözünü kapattığını hatırlatarak, Batı’nın samimiyetsizliğini şu ifadelerle deşifre etti:
“Zelenskiy rejiminin Ukrayna’daki kanonik Ortodoks Kilisesi’ne yönelik baskıları, fiziki ve psikolojik şiddet kullanarak Kiev-Peçersk Manastırı’nı ele geçirme girişimleri karşısında Avrupalı siyasiler yıllardır tek bir kelime dahi etmedi. Bu tarihi mirasın fiilen yağmalanması bugüne kadar Batı’da kimsenin umurunda olmadı. Ancak iş Rusya’yı suçlamaya gelince, bir saniye bile beklemeden bu kaba feyki üretmek için acele ettiler.”