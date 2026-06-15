https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/rus-ordusu-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-ukrayna-silah-fabrikalarini-tahliye-ediyor-1106513328.html

Rus ordusu bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı: Ukrayna silah fabrikalarını tahliye ediyor

Rus ordusu bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı: Ukrayna silah fabrikalarını tahliye ediyor

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T14:28+0300

2026-06-15T14:28+0300

2026-06-15T14:27+0300

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donetsk halk cumhuriyeti

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

himars

tahliye

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Artyoma yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.245 asker ve 16 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Rus ordusunun hızlı ilerleyişi karşısında panik içinde kaçan Kiev rejiminin Donbass’taki silah sanayisi fabrikalarını tahliye kararı aldığını belirten Bakanlık, şu ifadeyi kullandı:Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve depolandığı yerlerin yanı sıra, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 146 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 10 güdümlü uçak bombasını, 2 adet ABD yapımı HIMARS füzesini, 2 adet Flamingo seyir füzesini ve 453 uçak tipi İHA’sını engelledi.

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rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat, himars, tahliye