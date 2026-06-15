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Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesiyle saldırı düzenlendiği açıklandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T10:33+0300
2026-06-15T10:33+0300
2026-06-15T10:47+0300
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ukrayna ortodoks kilisesi
kiev pechersk lavra
kiev-peçersk manastırı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de bulunan ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetleri arasında yer alan Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesinin isabet ettiğini duyurdu.Füzenin tarihi manastıra isabet etmesinin gerekçelerine değinen bakanlık, bunun raf ömrü dolmuş bir füze olabileceğinin altını çizdi.Bakanlık, Batılı ülkelerin Kiev'e raf ömrü dolmuş füzeler tedarik ettiğini de anımsattı.Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil altyapı tesislerini vurmayı planlamadığını ve aslında da vurmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/orta-doguda-anlasma-saglandi-kuresel-piyasalar-haftaya-anlasma-rallisiyle-basladi-1106503368.html
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abd, kiev, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev pechersk lavra , kiev-peçersk manastırı, ukrayna
abd, kiev, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev pechersk lavra , kiev-peçersk manastırı, ukrayna
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı
10:33 15.06.2026 (güncellendi: 10:47 15.06.2026)
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesiyle saldırı düzenlendiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de bulunan ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetleri arasında yer alan Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesinin isabet ettiğini duyurdu.
Füzenin tarihi manastıra isabet etmesinin gerekçelerine değinen bakanlık, bunun raf ömrü dolmuş bir füze olabileceğinin altını çizdi.
Bakanlık, Batılı ülkelerin Kiev'e raf ömrü dolmuş füzeler tedarik ettiğini de anımsattı.
Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil altyapı tesislerini vurmayı planlamadığını ve aslında da vurmadığını vurguladı.