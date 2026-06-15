https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ukrayna-ortodoks-kilisesinin-onemli-mabetlerinden-kiev-pecersk-manastirina-patriot-saldirisi-1106505923.html

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı

Sputnik Türkiye

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesiyle saldırı düzenlendiği açıklandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T10:33+0300

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kiev

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kiev pechersk lavra

kiev-peçersk manastırı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de bulunan ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetleri arasında yer alan Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesinin isabet ettiğini duyurdu.Füzenin tarihi manastıra isabet etmesinin gerekçelerine değinen bakanlık, bunun raf ömrü dolmuş bir füze olabileceğinin altını çizdi.Bakanlık, Batılı ülkelerin Kiev'e raf ömrü dolmuş füzeler tedarik ettiğini de anımsattı.Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil altyapı tesislerini vurmayı planlamadığını ve aslında da vurmadığını vurguladı.

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