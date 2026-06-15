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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ukrayna-ortodoks-kilisesinin-onemli-mabetlerinden-kiev-pecersk-manastirina-patriot-saldirisi-1106505923.html
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı
Sputnik Türkiye
Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesiyle saldırı düzenlendiği açıklandı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
abd
kiev
ukrayna ortodoks kilisesi
kiev pechersk lavra
kiev-peçersk manastırı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de bulunan ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetleri arasında yer alan Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesinin isabet ettiğini duyurdu.Füzenin tarihi manastıra isabet etmesinin gerekçelerine değinen bakanlık, bunun raf ömrü dolmuş bir füze olabileceğinin altını çizdi.Bakanlık, Batılı ülkelerin Kiev'e raf ömrü dolmuş füzeler tedarik ettiğini de anımsattı.Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil altyapı tesislerini vurmayı planlamadığını ve aslında da vurmadığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/orta-doguda-anlasma-saglandi-kuresel-piyasalar-haftaya-anlasma-rallisiyle-basladi-1106503368.html
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abd, kiev, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev pechersk lavra , kiev-peçersk manastırı, ukrayna
abd, kiev, ukrayna ortodoks kilisesi, kiev pechersk lavra , kiev-peçersk manastırı, ukrayna

Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na Patriot saldırısı

10:33 15.06.2026 (güncellendi: 10:47 15.06.2026)
© Sputnik / StringerA general view shows the Uspensky Cathedral of the Kiev Pechersk Lavra monastery in Kiev, Ukraine, November 16, 2018.
A general view shows the Uspensky Cathedral of the Kiev Pechersk Lavra monastery in Kiev, Ukraine, November 16, 2018. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Sputnik / Stringer
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Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetlerinden Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesiyle saldırı düzenlendiği açıklandı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de bulunan ve Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin önemli mabetleri arasında yer alan Kiev Peçersk Manastırı'na ABD yapımı Patriot füzesinin isabet ettiğini duyurdu.

Füzenin tarihi manastıra isabet etmesinin gerekçelerine değinen bakanlık, bunun raf ömrü dolmuş bir füze olabileceğinin altını çizdi.

Bakanlık, Batılı ülkelerin Kiev'e raf ömrü dolmuş füzeler tedarik ettiğini de anımsattı.

Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin sivil altyapı tesislerini vurmayı planlamadığını ve aslında da vurmadığını vurguladı.
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