https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/yetki-belgesi-olmadan-ikinci-el-arac-satanlara-ceza-108-milyon-lirayi-asti-1106504312.html

Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satanlara ceza: 108 milyon lirayı aştı

Yetki belgesi olmadan ikinci el araç satanlara ceza: 108 milyon lirayı aştı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlara bu yıl 108 milyon lirayı aşkın idari para cezası kesildiğini... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T10:01+0300

2026-06-15T10:01+0300

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i̇kinci el araba satıcısı

ikinci el otomobil

ticaret bakanlığı

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İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde kayıt dışı faaliyetlerle mücadele sürüyor.Bakanlıktan yeki belgesi gerekliMotorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin bakanlıktan yetki belgesi almaları gerektiğine işaret edilen açıklamada, bugüne kadar 84 bin 804 işletmeye ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesi düzenlendiği aktarıldı.Açıklamada, bu alanda bakanlık tarafından düzenli inceleme ve denetim gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, yönetmelikle kural altına alındığı halde yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde bulunduğu tespit edilen gerçek ve tüzel kişiler hakkında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.Bugüne kadar 305 milyon lira ceza kesildiYönetmelik kapsamında son dönemde yapılan incelemeler neticesinde, yetki belgesi olmadan ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunduğu tespit edilen her bir gerçek ve tüzel kişi için 400 bin 680 lira ila 1 milyon 402 bin 380 lira arasında değişen tutarlarda olmak üzere 176 gerçek ve tüzel kişi hakkında 102 milyon lira idari para cezası uygulandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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türkiye, ikinci el, i̇kinci el araba satıcısı, ikinci el otomobil, ticaret bakanlığı