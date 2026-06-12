https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/mersinde-bir-markette-tarihi-gecmis-2-bin-110-urune-el-konuldu-1106454363.html

Mersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu: 3 bin 705 lira ceza kesildi

Mersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu: 3 bin 705 lira ceza kesildi

Sputnik Türkiye

Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü tespit edildi. Bazı... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T12:51+0300

2026-06-12T12:51+0300

2026-06-12T12:56+0300

türki̇ye

mersin

akdeniz

akdeniz belediyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0c/1106454510_0:96:1260:805_1920x0_80_0_0_b4440a4df2739fe6f974933b06fce1b6.jpg

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü.Denetimler kapsamında Bahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette yapılan incelemelerde, raflarda son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü bulundu.Bazı ürünlerin tarihi 3 yıl önce geçmişZabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, toplam 2 bin 110 gıda ürününün son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi.İncelemelerde, bazı ürünlerin son tüketim tarihinin yaklaşık 3 yıl önce dolduğu belirlendi.İşletmeye para cezası kesildiDenetim sonucunda market işletmesine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.Ekipler tarafından toplanarak el konulan ürünler ise halk sağlığını korumak amacıyla imha edilmek üzere bertaraf tesisine sevk edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Sivaslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Son yaptığımız kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi halinde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürüne el koyduk. Esnafımızın ürün takiplerini düzenli yapmaları, son kullanma tarihi yaklaşan veya geçmiş ürünleri raflardan kaldırmaları büyük önem taşıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/kapalicarsida-yangin-carsi-duman-altinda-kaldi-1106454248.html

türki̇ye

mersin

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, akdeniz, akdeniz belediyesi