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Mersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu: 3 bin 705 lira ceza kesildi
Mersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu: 3 bin 705 lira ceza kesildi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü tespit edildi. Bazı... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü.Denetimler kapsamında Bahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette yapılan incelemelerde, raflarda son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü bulundu.Bazı ürünlerin tarihi 3 yıl önce geçmişZabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, toplam 2 bin 110 gıda ürününün son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi.İncelemelerde, bazı ürünlerin son tüketim tarihinin yaklaşık 3 yıl önce dolduğu belirlendi.İşletmeye para cezası kesildiDenetim sonucunda market işletmesine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.Ekipler tarafından toplanarak el konulan ürünler ise halk sağlığını korumak amacıyla imha edilmek üzere bertaraf tesisine sevk edildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.Sivaslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Son yaptığımız kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi halinde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürüne el koyduk. Esnafımızın ürün takiplerini düzenli yapmaları, son kullanma tarihi yaklaşan veya geçmiş ürünleri raflardan kaldırmaları büyük önem taşıyor."
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mersin, akdeniz, akdeniz belediyesi

Mersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu: 3 bin 705 lira ceza kesildi

12:51 12.06.2026 (güncellendi: 12:56 12.06.2026)
© AA / Akdeniz BelediyesiMersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu
Mersin'de bir markette tarihi geçmiş 2 bin 110 ürüne el konuldu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA / Akdeniz Belediyesi
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde bir markette son tüketim tarihi geçmiş 2 bin 110 gıda ürünü tespit edildi. Bazı ürünlerin son tüketim tarihinin 3 yıl önce dolduğu belirlenirken, işletmeye 3 bin 705 lira ceza uygulandı.
Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde market ve işletmelere yönelik denetimlerini sürdürdü.
Denetimler kapsamında Bahçe Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir markette yapılan incelemelerde, raflarda son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü bulundu.

Bazı ürünlerin tarihi 3 yıl önce geçmiş

Zabıta ekiplerinin yaptığı kontrollerde, toplam 2 bin 110 gıda ürününün son tüketim tarihinin geçtiği tespit edildi.
İncelemelerde, bazı ürünlerin son tüketim tarihinin yaklaşık 3 yıl önce dolduğu belirlendi.

İşletmeye para cezası kesildi

Denetim sonucunda market işletmesine 3 bin 705 lira idari para cezası uygulandı.
Ekipler tarafından toplanarak el konulan ürünler ise halk sağlığını korumak amacıyla imha edilmek üzere bertaraf tesisine sevk edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Sivaslıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Son yaptığımız kontrollerde, son kullanma tarihi geçmiş ve tüketilmesi halinde insan sağlığını riske atabilecek çok sayıda ürüne el koyduk. Esnafımızın ürün takiplerini düzenli yapmaları, son kullanma tarihi yaklaşan veya geçmiş ürünleri raflardan kaldırmaları büyük önem taşıyor."
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