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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/okyanusta-gizemli-bir-soguk-kutle-bilim-insanlari-endiseli-1106506166.html
Okyanusta gizemli bir 'soğuk kütle': Bilim insanları endişeli
Okyanusta gizemli bir 'soğuk kütle': Bilim insanları endişeli
Sputnik Türkiye
Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Grönland ve İzlanda'nın güneyinde, geniş bir su kütlesi okyanusun geri kalanı ısınırken soğuyor. Yeni bir çalışma bu gizemin... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T11:47+0300
2026-06-15T11:47+0300
yaşam
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Dünya genelinde okyanus sıcaklıkları artarken, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Grönland ve İzlanda'nın güneyinde bulunan geniş bir bölge tam tersine soğumaya devam ediyor. Bilim dünyasında "soğuk kütle" ya da "ısınma deliği" olarak bilinen bu alanın nedeni uzun yıllardır tartışılıyordu.Yeni yayımlanan bir araştırma, söz konusu soğumanın okyanus yüzeyindeki hava koşullarından değil, Atlantik Meridyenel Devrilme Dolaşımı (AMOC) adı verilen büyük okyanus akıntı sisteminin zayıflamasından kaynaklandığını ortaya koydu.Bilim insanlarının verilerine göre bölge, 1900 yılından bu yana yaklaşık 1 derece soğudu. Araştırmacılar, gerçek dünya ölçümleri ile iklim modellerini karşılaştırarak yaptıkları incelemede, soğumanın yalnızca yüzeyde değil, okyanusun derin katmanlarında da görüldüğünü belirledi. Bu durum, olayın rüzgar ve bulut değişimlerinden çok okyanus akıntılarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.AMOC, tropikal bölgelerdeki sıcak suları kuzeye taşıyan, burada soğuyan suyun derinlere çökerek yeniden güneye dönmesini sağlayan dev bir dolaşım sistemi olarak tanımlanıyor. Ancak küresel ısınmanın etkisiyle eriyen buzulların okyanusa daha fazla tatlı su taşıması, bu sistemin işleyişini olumsuz etkiliyor.Araştırmanın yazarlarından Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nden fizik ve okyanus bilimci Stefan Rahmstorf, elde edilen bulguların AMOC'un zayıfladığına işaret ettiğini belirterek, "Okyanus ısıyı taşıma şeklini değiştiriyor ve bu da söz konusu bölgenin soğumasına neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlar, AMOC'un ciddi şekilde zayıflaması ya da tamamen durması halinde dünyanın birçok bölgesinde önemli iklim değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Böyle bir senaryoda Avrupa'da sert kış koşullarının görülmesi, ABD'nin doğu kıyılarında deniz seviyesinin daha hızlı yükselmesi ve Afrika'daki yağış düzenlerinin değişmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.Bilim insanları, Kuzey Atlantik'teki bu sıra dışı soğuma bölgesinin, küresel iklim sisteminde yaşanabilecek daha büyük değişimlerin erken işaretlerinden biri olabileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sicakliklar-yukseliyor-3-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106501262.html
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kuzey atlantik, i̇klim
kuzey atlantik, i̇klim

Okyanusta gizemli bir 'soğuk kütle': Bilim insanları endişeli

11:47 15.06.2026
© Fotoğraf : NASAOkyanusta gizemli bir 'soğuk kütle'
Okyanusta gizemli bir 'soğuk kütle' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© Fotoğraf : NASA
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Kuzey Atlantik Okyanusu'nda, Grönland ve İzlanda'nın güneyinde, geniş bir su kütlesi okyanusun geri kalanı ısınırken soğuyor. Yeni bir çalışma bu gizemin cevabını bulduğunu söylüyor.
Dünya genelinde okyanus sıcaklıkları artarken, Kuzey Atlantik Okyanusu'nda Grönland ve İzlanda'nın güneyinde bulunan geniş bir bölge tam tersine soğumaya devam ediyor. Bilim dünyasında "soğuk kütle" ya da "ısınma deliği" olarak bilinen bu alanın nedeni uzun yıllardır tartışılıyordu.
Yeni yayımlanan bir araştırma, söz konusu soğumanın okyanus yüzeyindeki hava koşullarından değil, Atlantik Meridyenel Devrilme Dolaşımı (AMOC) adı verilen büyük okyanus akıntı sisteminin zayıflamasından kaynaklandığını ortaya koydu.
Bilim insanlarının verilerine göre bölge, 1900 yılından bu yana yaklaşık 1 derece soğudu.
Araştırmacılar, gerçek dünya ölçümleri ile iklim modellerini karşılaştırarak yaptıkları incelemede, soğumanın yalnızca yüzeyde değil, okyanusun derin katmanlarında da görüldüğünü belirledi. Bu durum, olayın rüzgar ve bulut değişimlerinden çok okyanus akıntılarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.
AMOC, tropikal bölgelerdeki sıcak suları kuzeye taşıyan, burada soğuyan suyun derinlere çökerek yeniden güneye dönmesini sağlayan dev bir dolaşım sistemi olarak tanımlanıyor. Ancak küresel ısınmanın etkisiyle eriyen buzulların okyanusa daha fazla tatlı su taşıması, bu sistemin işleyişini olumsuz etkiliyor.
Araştırmanın yazarlarından Almanya'daki Potsdam Üniversitesi'nden fizik ve okyanus bilimci Stefan Rahmstorf, elde edilen bulguların AMOC'un zayıfladığına işaret ettiğini belirterek, "Okyanus ısıyı taşıma şeklini değiştiriyor ve bu da söz konusu bölgenin soğumasına neden oluyor" değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar, AMOC'un ciddi şekilde zayıflaması ya da tamamen durması halinde dünyanın birçok bölgesinde önemli iklim değişiklikleri yaşanabileceği konusunda uyarıyor. Böyle bir senaryoda Avrupa'da sert kış koşullarının görülmesi, ABD'nin doğu kıyılarında deniz seviyesinin daha hızlı yükselmesi ve Afrika'daki yağış düzenlerinin değişmesi gibi sonuçlar ortaya çıkabilir.
Bilim insanları, Kuzey Atlantik'teki bu sıra dışı soğuma bölgesinin, küresel iklim sisteminde yaşanabilecek daha büyük değişimlerin erken işaretlerinden biri olabileceğini belirtiyor.
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