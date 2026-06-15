https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/sicakliklar-yukseliyor-3-bolgede-saganak-etkili-olacak-1106501262.html

Sıcaklıklar yükseliyor: 3 bölgede sağanak etkili olacak

Sıcaklıklar yükseliyor: 3 bölgede sağanak etkili olacak

Sputnik Türkiye

Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T06:51+0300

2026-06-15T06:51+0300

2026-06-15T06:51+0300

yaşam

hava durumu

hava durumu

bursa hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/03/1106206222_0:0:3360:1890_1920x0_80_0_0_de0cb23b13410870ca2ba5ea2617f827.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MARMARATrakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/5-il-icin-sari-uyari-kuvvetli-yagisa-dikkat-1106487907.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, bugün hava durumu