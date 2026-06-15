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Sıcaklıklar yükseliyor: 3 bölgede sağanak etkili olacak
Sıcaklıklar yükseliyor: 3 bölgede sağanak etkili olacak
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.MARMARATrakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.EGEAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AKDENİZParçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.İÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BATI KARADENİZAz bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ORTA VE DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, hava durumu, bursa hava durumu, bugün hava durumu

Sıcaklıklar yükseliyor: 3 bölgede sağanak etkili olacak

06:51 15.06.2026
© AAYağış
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 30°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 29°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 26°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 32°C - Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.Karahisar - 27°C - Az bulutlu
Denizli - 33°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 33°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 32°C - Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Burdur - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 27°C - Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 30°C - Az bulutlu
Kastamonu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 25°C - Az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 29°C - Parçalı bulutlu
Van - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 32°C - Parçalı bulutlu
Mardin - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa - 34°C - Parçalı ve az bulutlu
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