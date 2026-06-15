Sıcaklıklar yükseliyor: 3 bölgede sağanak etkili olacak
© AAYağış
© AA
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Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar yükseliyor. Akdeniz, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in doğusunda öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 15 Haziran hava durumu tahminlerine göre Akdeniz’in Toroslar Mevkii, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay'ın batısı'nın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Trakya kesimi parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bursa - 30°C - Az bulutlu ve açık
Çanakkale - 29°C - Az bulutlu ve açık
İstanbul - 26°C - Az bulutlu ve açık
Kırklareli - 32°C - Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.Karahisar - 27°C - Az bulutlu
Denizli - 33°C - Az bulutlu ve açık
Manisa - 33°C - Az bulutlu ve açık
Muğla - 32°C - Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar mevkii, Adana ve Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ile Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Adana - 30°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya - 28°C - Parçalı ve az bulutlu
Burdur - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Hatay - 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Ankara - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Çankırı - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Konya - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Bolu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Düzce - 30°C - Az bulutlu
Kastamonu - 27°C - Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak - 25°C - Az bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Ordu çevreleri ile Giresun kıyıları dışında) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Amasya - 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Rize - 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun - 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Trabzon - 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars - 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya - 29°C - Parçalı bulutlu
Van - 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır - 32°C - Parçalı bulutlu
Mardin - 30°C - Parçalı ve az bulutlu
Siirt - 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Şanlıurfa - 34°C - Parçalı ve az bulutlu