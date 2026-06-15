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İranlı uzman: Avrasyalı oyuncular bölgesel güvenlik denkleminin bir parçası haline geldi
İranlı uzman: Avrasyalı oyuncular bölgesel güvenlik denkleminin bir parçası haline geldi
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ABD Başkanı Trump’ın Moskova ve Pekin'in İran ile anlaşmanın sağlanmasındaki rolünden memnuniyet duyduğu yönündeki haberleri yorumlayan İranlı uzman... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T21:33+0300
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İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Somayeh Pasandideh, Batı medyasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çözüm sürecine katkıda bulunan Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in rolünden övgüyle bahsettiği yönündeki haberleri Sputnik’e yorumladı."Donald Trump'ın Vladimir Putin'e doğrudan teşekkür etmesi ve Çin'in anlaşma sürecini kolaylaştırmadaki rolüne değinmesi, bölgesel güvenlik konularının artık yalnızca ABD hegemonyası çerçevesinde yönetilmediğini, Avrasya oyuncularının da denklemin bir parçası haline geldiğini gösteriyor" diye konuşan Pasandideh, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, "Artık Rusya ve Çin'in kriz yönetiminde etkili oyuncular haline geldiği çok kutuplu bir modelin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, Ortadoğu'da tek kutupluluk döneminin sona erdiğinin ve yeni bölgesel düzende rol almak için büyük güç rekabetinin başladığının işaretidir" diye sözlerini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abd-ve-iran-mutabakat-zaptini-dijital-olarak-imzaladi-1106521558.html
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ortadoğu, i̇ran, abd, rusya, çin, donald trump, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, tahran, washington, yorum, sputnik
ortadoğu, i̇ran, abd, rusya, çin, donald trump, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, tahran, washington, yorum, sputnik

İranlı uzman: Avrasyalı oyuncular bölgesel güvenlik denkleminin bir parçası haline geldi

21:33 15.06.2026
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© REUTERS Dado Ruvic
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ABD Başkanı Trump’ın Moskova ve Pekin'in İran ile anlaşmanın sağlanmasındaki rolünden memnuniyet duyduğu yönündeki haberleri yorumlayan İranlı uzman Pasandideh, bunun Avrasyalı oyuncuların bölgesel güvenlik denkleminin bir parçası haline geldiğini gösterdiğini belirtti.
İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Somayeh Pasandideh, Batı medyasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çözüm sürecine katkıda bulunan Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in rolünden övgüyle bahsettiği yönündeki haberleri Sputnik’e yorumladı.
"Donald Trump'ın Vladimir Putin'e doğrudan teşekkür etmesi ve Çin'in anlaşma sürecini kolaylaştırmadaki rolüne değinmesi, bölgesel güvenlik konularının artık yalnızca ABD hegemonyası çerçevesinde yönetilmediğini, Avrasya oyuncularının da denklemin bir parçası haline geldiğini gösteriyor" diye konuşan Pasandideh, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artık Tahran-Washington anlaşmasının oluşturulması sürecinde Rusya ve Çin'in varlığı bölge ülkelerine büyük krizlerin çözümlerinin artık yalnızca Washington'dan geçmeyeceği mesajını veriyor.

İranlı uzman, "Artık Rusya ve Çin'in kriz yönetiminde etkili oyuncular haline geldiği çok kutuplu bir modelin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, Ortadoğu'da tek kutupluluk döneminin sona erdiğinin ve yeni bölgesel düzende rol almak için büyük güç rekabetinin başladığının işaretidir" diye sözlerini tamamladı.
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