https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iranli-uzman-avrasyali-oyuncular-bolgesel-guvenlik-denkleminin-bir-parcasi-haline-geldi-1106522426.html

İranlı uzman: Avrasyalı oyuncular bölgesel güvenlik denkleminin bir parçası haline geldi

İranlı uzman: Avrasyalı oyuncular bölgesel güvenlik denkleminin bir parçası haline geldi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump’ın Moskova ve Pekin'in İran ile anlaşmanın sağlanmasındaki rolünden memnuniyet duyduğu yönündeki haberleri yorumlayan İranlı uzman... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T21:33+0300

2026-06-15T21:33+0300

2026-06-15T21:33+0300

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İranlı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Somayeh Pasandideh, Batı medyasında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la çözüm sürecine katkıda bulunan Rus lider Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in rolünden övgüyle bahsettiği yönündeki haberleri Sputnik’e yorumladı."Donald Trump'ın Vladimir Putin'e doğrudan teşekkür etmesi ve Çin'in anlaşma sürecini kolaylaştırmadaki rolüne değinmesi, bölgesel güvenlik konularının artık yalnızca ABD hegemonyası çerçevesinde yönetilmediğini, Avrasya oyuncularının da denklemin bir parçası haline geldiğini gösteriyor" diye konuşan Pasandideh, sözlerini şöyle sürdürdü:İranlı uzman, "Artık Rusya ve Çin'in kriz yönetiminde etkili oyuncular haline geldiği çok kutuplu bir modelin ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, Ortadoğu'da tek kutupluluk döneminin sona erdiğinin ve yeni bölgesel düzende rol almak için büyük güç rekabetinin başladığının işaretidir" diye sözlerini tamamladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abd-ve-iran-mutabakat-zaptini-dijital-olarak-imzaladi-1106521558.html

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ortadoğu, i̇ran, abd, rusya, çin, donald trump, vladimir putin, çin devlet başkanı şi cinping, şi cinping, tahran, washington, yorum, sputnik