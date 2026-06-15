https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abd-ve-iran-mutabakat-zaptini-dijital-olarak-imzaladi-1106521558.html
ABD ve İran, mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran, mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
Sputnik Türkiye
ABD'li yetkililer, ABD Ve İran'ın yaklaşık dört aydır süren savaşı sona erdirmek amacıyla bir mutabakat zaptını dijital olarak imzaladığını açıkladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T19:08+0300
2026-06-15T19:08+0300
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Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti, mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı.Bir ABD'li yetkiliye göre mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf tarafından imzalandı.Yetkililer, resmi imza töreninin cuma günü gerçekleştirileceğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kademeli olarak artacağını belirtti. İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ise 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının kademeli olarak serbest bırakılabileceği belirtildi.İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin anlaşmanın şartları arasında yer almadığını kaydeden yetkililer, Hizbullah'ın saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in karşılık verme hakkının bulunduğunu savundu.Trump'tan ilk açıklamaABD Başkanı Donald Trump, ''İran'la çok iyi anlaştık. Farklı bir lider kadrosu var. Bildiğiniz gibi ilk kadro artık yok, ikinci kadro da yok. Üçüncü kadronun ise çok zeki ve güçlü olduğunu gördük. Sonunda bir anlaşmaya vardık. Güçlü denetim ve kontrol mekanizmaları uygulanacak ve nükleer silaha sahip olmayacaklar. Zaten tüm meselenin özü de buydu; çünkü eğer sahip olsalardı muhtemelen kullanırlardı'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/iran-ile-abd-arasindaki-mutabakat-medyaya-yansiyan-14-maddenin-analizi-1106518419.html
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abd, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, ekonomik anlaşma, ticari anlaşma
abd, i̇ran, anlaşma, nükleer anlaşma, askeri anlaşma, ekonomik anlaşma, ticari anlaşma
ABD ve İran, mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
19:08 15.06.2026 (güncellendi: 20:38 15.06.2026)
ABD'li yetkililer, ABD Ve İran'ın yaklaşık dört aydır süren savaşı sona erdirmek amacıyla bir mutabakat zaptını dijital olarak imzaladığını açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri ve İran İslam Cumhuriyeti, mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı.
Bir ABD'li yetkiliye göre mutabakat zaptı, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf tarafından imzalandı.
Yetkililer, resmi imza töreninin cuma günü gerçekleştirileceğini ve Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin kademeli olarak artacağını belirtti. İran'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ise 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonlarının kademeli olarak serbest bırakılabileceği belirtildi.
İsrail'in Lübnan'dan çekilmesinin anlaşmanın şartları arasında yer almadığını kaydeden yetkililer, Hizbullah'ın saldırı düzenlemesi halinde İsrail'in karşılık verme hakkının bulunduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, ''İran'la çok iyi anlaştık. Farklı bir lider kadrosu var. Bildiğiniz gibi ilk kadro artık yok, ikinci kadro da yok. Üçüncü kadronun ise çok zeki ve güçlü olduğunu gördük. Sonunda bir anlaşmaya vardık. Güçlü denetim ve kontrol mekanizmaları uygulanacak ve nükleer silaha sahip olmayacaklar. Zaten tüm meselenin özü de buydu; çünkü eğer sahip olsalardı muhtemelen kullanırlardı'' dedi.