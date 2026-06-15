https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/fenerbahce-beko-besiktas-gaini-maglup-etti-final-serisinde-durum-1-1-oldu-1106524097.html
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup etti: Final serisinde durum 1-1 oldu
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup etti: Final serisinde durum 1-1 oldu
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek final serisinde eşitliği sağladı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T23:13+0300
2026-06-15T23:13+0300
2026-06-15T23:13+0300
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i sahasında konuk etti.Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda üstünlüğü ele geçirse de savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, parkeden 93-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-1 yaptı.Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin üçüncü maçı, 17 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/fenerbahce-forma-satisinda-rekor-kirdi-kulup-150-milyon-tl-ciro-elde-etti-1106352076.html
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fenerbahçe beko, beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol ligi
fenerbahçe beko, beşiktaş, maç, maç yayını, tarihi maç, basketbol, türkiye a milli basketbol takımı, türkiye basketbol federasyonu (tbf), basketbol ligi
Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i mağlup etti: Final serisinde durum 1-1 oldu
Fenerbahçe Beko, sahasında ağırladığı Beşiktaş GAİN'i 93-68 mağlup ederek final serisinde eşitliği sağladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş GAİN'i sahasında konuk etti.
Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, ilk dakikalarda üstünlüğü ele geçirse de savunmasını sertleştiren Fenerbahçe Beko, parkeden 93-68 galip ayrılarak final serisinde durumu 1-1 yaptı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa uzanacağı serinin üçüncü maçı, 17 Haziran Çarşamba günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.