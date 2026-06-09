https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/fenerbahce-forma-satisinda-rekor-kirdi-kulup-150-milyon-tl-ciro-elde-etti-1106352076.html
Fenerbahçe forma satışında rekor kırdı: Kulüp, 150 milyon TL ciro elde etti
Fenerbahçe forma satışında rekor kırdı: Kulüp, 150 milyon TL ciro elde etti
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe, taraftarının yoğun ilgisiyle forma satışlarında kısa sürede tüm zamanların rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli kulüp, ilk 5 günde 150 milyon TL ciroya... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T00:31+0300
2026-06-09T00:31+0300
2026-06-09T00:31+0300
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Fenerbahçe, 2026/27 sezonu formalarını geçen hafta tanıtarak taraftarın beğenisine sundu.İlk 5 gün için en yüksek satış performansının yakaladığını açıklayan Fenerium yetkilileri, TRT Spor’a şu açıklamayı yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/aziz-yildirimin-ilk-transferi-belli-oldu-anlasma-saglandi-mi-1106328895.html
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fenerbahçe, kulüp, forma, forma satışı, satış, satış fiyatı, e-satış, satış tahmini, perakende satış
fenerbahçe, kulüp, forma, forma satışı, satış, satış fiyatı, e-satış, satış tahmini, perakende satış
Fenerbahçe forma satışında rekor kırdı: Kulüp, 150 milyon TL ciro elde etti
Fenerbahçe, taraftarının yoğun ilgisiyle forma satışlarında kısa sürede tüm zamanların rekorunu kırdı. Sarı-lacivertli kulüp, ilk 5 günde 150 milyon TL ciroya ulaştı.
Fenerbahçe, 2026/27 sezonu formalarını geçen hafta tanıtarak taraftarın beğenisine sundu.
İlk 5 gün için en yüksek satış performansının yakaladığını açıklayan Fenerium yetkilileri, TRT Spor’a şu açıklamayı yaptı:
Fenerium, tarihinin en yüksek forma lansmanı satış rekorunu kırdı. Başkan Sadettin Saran, normal takvimden daha önce formayı çıkardı ve ilk 5 günün cirosu 150 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen senenin yüzde 70’inden fazla ve ilk 5 gün için tüm zamanların en iyi satış geliri.