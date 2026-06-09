Fenerbahçe forma satışında rekor kırdı: Kulüp, 150 milyon TL ciro elde etti

Fenerium, tarihinin en yüksek forma lansmanı satış rekorunu kırdı. Başkan Sadettin Saran, normal takvimden daha önce formayı çıkardı ve ilk 5 günün cirosu 150 milyon TL’ye ulaştı. Bu rakam geçen senenin yüzde 70’inden fazla ve ilk 5 gün için tüm zamanların en iyi satış geliri.