https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/abnin-cine-ticaret-acigi-gunluk-1-milyar-euroyu-asti-1106521079.html

AB'nin Çin'e ticaret açığı günlük 1 milyar euroyu aştı

AB'nin Çin'e ticaret açığı günlük 1 milyar euroyu aştı

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği'nin Çin'le ticaret açığı nisan ayında 31.9 milyar euroya ulaştı. Son verilere göre AB'nin Çin karşısındaki günlük ticaret açığı yaklaşık 1... 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T18:55+0300

2026-06-15T18:55+0300

2026-06-15T18:55+0300

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avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)

ticaret

dış ticaret açığı

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Avrupa Birliği ve Çin arasındaki ticaret farkı büyümeye devam ediyor. AB istatistik kurumu Eurostat tarafından yayımlanan verilere göre, Avrupa Birliği'nin Çin'den yaptığı ithalatla Çin'e gerçekleştirdiği ihracat arasındaki fark nisan ayında 31.9 milyar euro oldu. Veriler, AB liderlerinin bu hafta Çin'le ekonomik ilişkileri görüşeceği toplantı öncesinde açıklandı.Ticaret farkı büyümeyi sürdürüyorUzmanlar, mayıs ve haziran aylarına ilişkin verilerin de açığın yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.Mercator Çin Araştırmaları Enstitüsü kıdemli araştırmacılarından Rafael Jimenez Buendia, Çin gümrük kayıtlarına giren ancak henüz Avrupa limanlarına ulaşmayan sevkiyatların da dikkate alındığında mevcut tablonun devam edebileceğini ifade etti.Nisan verileri, Avrupa Birliği'nin Çin'le ticaretinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek açık seviyelerinden birine işaret ediyor.AB yeni adımları değerlendiriyorAvrupa Komisyonu'nun Çin'den yapılan bazı ithalat kalemlerine yönelik farklı seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.Gündemde tarifelerden çok belirli ürün gruplarına kota uygulanması gibi seçeneklerin bulunduğu ifade ediliyor.Özellikle elektrikli araçlara yönelik ek vergilerin yürürlüğe girmesinden sonra Çin menşeli hibrit araç ithalatındaki artışın AB kurumları tarafından takip edildiği kaydedildi.Çin yönetimi ise ihracatçılarının haksız devlet desteğinden yararlandığı yönündeki değerlendirmeleri reddediyor. Pekin, ticaret fazlasının önemli bir bölümünün Çin'de üretim yapan Avrupalı şirketlerden kaynaklandığını savunuyor.Konu, Avrupa liderlerinin bu hafta gerçekleştireceği görüşmelerde ele alınacak başlıklardan biri olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ingilterede-temyiz-mahkemesi-palestine-action-grubunun-yasaklanmasinin-yasal-olduguna-hukmetti-1106518609.html

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çin, pekin, ab, avrupa birliği, avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat), ticaret, dış ticaret açığı