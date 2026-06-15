https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/ingilterede-temyiz-mahkemesi-palestine-action-grubunun-yasaklanmasinin-yasal-olduguna-hukmetti-1106518609.html
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, 'Palestine Action' grubunun yasaklanmasının yasal olduğuna hükmetti
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, 'Palestine Action' grubunun yasaklanmasının yasal olduğuna hükmetti
Sputnik Türkiye
İngiltere Temyiz Mahkemesi, Filistin yanlısı aktivist grup Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesine ilişkin hükümet kararını hukuka uygun buldu... 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T17:08+0300
2026-06-15T17:08+0300
2026-06-15T17:08+0300
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İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle bilinen Filistin yanlısı Palestine Action grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine ilişkin hükümet kararının yasal olduğuna hükmetti.Karar, daha önce İngiliz Yüksek Mahkemesinin grubun yasaklanmasını hukuka aykırı bularak yasağın kaldırılması yönünde verdiği kararın ardından açılan temyiz davasında alındı.Mahkeme kararını açıklayan Başyargıç Sue Carr, İçişleri Bakanlığının Palestine Action'ı yasaklı örgüt ilan etme yetkisini hukuka uygun kullandığını belirtti. Carr, mahkeme heyetinin, grubun yalnızca mülke değil, aynı zamanda insanlara yönelik ciddi zarar riski oluşturduğu değerlendirmesinde birleştiğini ifade etti.Tartışmaların odağındaki grupPalestine Action, İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen doğrudan eylemleriyle tanınıyor. Grup, Haziran 2025'te Brize Norton Hava Üssü'ne girerek askeri uçaklara kırmızı boya püskürtmesiyle geniş yankı uyandırmıştı.Bu olayın ardından dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te Palestine Action resmen yasaklanmıştı.Yasağın kaldırılması için kampanya yürüten 'Jüri üyelerimizi savunun' (Defend Our Juries) adlı grup ise ifade özgürlüğünün engellendiğini savunarak çeşitli protestolar düzenledi. Eylemlerde binlerce kişi, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.İngiliz yasalarına göre yasaklı örgütlere destek vermek suç sayılırken, bu suç için 14 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.Karar protesto edildiTemyiz Mahkemesi'nin kararının açıklanmasının ardından Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemeleri (Royal Courts of Justice) binası önünde toplanan Filistin destekçileri kararı protesto etti.Polis, göstericilere müdahale ederken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Protestocular, hükümetin kararının ifade özgürlüğünü kısıtladığını savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251223/greta-thunberg-londrada-filistin-protestoda-gozaltina-alindi-1102107960.html
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abd, yvette cooper, i̇srail, filistin, temyiz mahkemesi
abd, yvette cooper, i̇srail, filistin, temyiz mahkemesi
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, 'Palestine Action' grubunun yasaklanmasının yasal olduğuna hükmetti
İngiltere Temyiz Mahkemesi, Filistin yanlısı aktivist grup Palestine Action'ın yasaklı örgüt ilan edilmesine ilişkin hükümet kararını hukuka uygun buldu. Kararın ardından mahkeme önünde düzenlenen protestolarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İngiltere'de Temyiz Mahkemesi, İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle bilinen Filistin yanlısı Palestine Action grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine ilişkin hükümet kararının yasal olduğuna hükmetti.
Karar, daha önce İngiliz Yüksek Mahkemesinin grubun yasaklanmasını hukuka aykırı bularak yasağın kaldırılması yönünde verdiği kararın ardından açılan temyiz davasında alındı.
Mahkeme kararını açıklayan Başyargıç Sue Carr, İçişleri Bakanlığının Palestine Action'ı yasaklı örgüt ilan etme yetkisini hukuka uygun kullandığını belirtti. Carr, mahkeme heyetinin, grubun yalnızca mülke değil, aynı zamanda insanlara yönelik ciddi zarar riski oluşturduğu değerlendirmesinde birleştiğini ifade etti.
Tartışmaların odağındaki grup
Palestine Action, İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlerin faaliyetlerini durdurmayı hedefleyen doğrudan eylemleriyle tanınıyor. Grup, Haziran 2025'te Brize Norton Hava Üssü'ne girerek askeri uçaklara kırmızı boya püskürtmesiyle geniş yankı uyandırmıştı.
Bu olayın ardından dönemin İçişleri Bakanı Yvette Cooper, grubun yasaklı örgüt ilan edilmesi sürecini başlatmış, Temmuz 2025'te Palestine Action resmen yasaklanmıştı.
Yasağın kaldırılması için kampanya yürüten 'Jüri üyelerimizi savunun' (Defend Our Juries) adlı grup ise ifade özgürlüğünün engellendiğini savunarak çeşitli protestolar düzenledi. Eylemlerde binlerce kişi, "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" yazılı pankartlar taşıdı.
İngiliz yasalarına göre yasaklı örgütlere destek vermek suç sayılırken, bu suç için 14 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.
Temyiz Mahkemesi'nin kararının açıklanmasının ardından Londra'daki Kraliyet Adalet Mahkemeleri (Royal Courts of Justice) binası önünde toplanan Filistin destekçileri kararı protesto etti.
Polis, göstericilere müdahale ederken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Protestocular, hükümetin kararının ifade özgürlüğünü kısıtladığını savundu.