https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/88-yasindaki-kayinpeder-darbedilerek-olduruldu-gelin-gozaltina-alindi-1106523542.html

88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı

88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-15T22:41+0300

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Ağmusa köyünde Azerbaycan uyruklu 52 yaşındaki K.V. ve 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V.’nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Cici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gelin K.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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