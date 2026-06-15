https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/88-yasindaki-kayinpeder-darbedilerek-olduruldu-gelin-gozaltina-alindi-1106523542.html
88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı
88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-15T22:41+0300
2026-06-15T22:41+0300
2026-06-15T22:45+0300
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kayınpeder
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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Ağmusa köyünde Azerbaycan uyruklu 52 yaşındaki K.V. ve 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V.’nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Cici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gelin K.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html
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türkiye, gelin, kayınpeder, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, tokat, tokat valiliği
türkiye, gelin, kayınpeder, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, tokat, tokat valiliği
88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı
22:41 15.06.2026 (güncellendi: 22:45 15.06.2026)
Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı.
Ağmusa köyünde Azerbaycan uyruklu 52 yaşındaki K.V. ve 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V.’nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü.
Ağır yaralanan Mustafa Cici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gelin K.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.