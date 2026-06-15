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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260615/88-yasindaki-kayinpeder-darbedilerek-olduruldu-gelin-gozaltina-alindi-1106523542.html
88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı
88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı. 15.06.2026, Sputnik Türkiye
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gelin
kayınpeder
cinayet
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Ağmusa köyünde Azerbaycan uyruklu 52 yaşındaki K.V. ve 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V.’nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan Mustafa Cici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gelin K.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html
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türkiye, gelin, kayınpeder, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, tokat, tokat valiliği
türkiye, gelin, kayınpeder, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, tokat, tokat valiliği

88 yaşındaki kayınpeder darp edilerek öldürüldü: Gelin gözaltına alındı

22:41 15.06.2026 (güncellendi: 22:45 15.06.2026)
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2026
© AA
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Tokat'ın Artova ilçesinde kayınpederini darbederek öldürdüğü iddia edilen gelin gözaltına alındı.
Ağmusa köyünde Azerbaycan uyruklu 52 yaşındaki K.V. ve 88 yaşındaki kayınpederi Mustafa Cici arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.V.’nin kayınpederini darbederek yere düşürdüğü öne sürüldü.
Ağır yaralanan Mustafa Cici, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası gelin K.V. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kendisi gibi öğretmen olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
TÜRKİYE
Antalya'da aile faciası: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü
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