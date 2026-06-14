https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/antalyada-aile-faciasi-ogretmen-esini-ve-kayinpederini-oldurdu-1106499118.html

Antalya'da aile faciası: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü

Antalya'da aile faciası: Öğretmen, eşini ve kayınpederini öldürdü

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, kendisi gibi öğretmen olan eşini ve kayınpederini pompalı tüfekle öldüren şüpheli gözaltına alındı. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T19:49+0300

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Memurevleri Mahallesi 212. Sokak'taki bir apartmanın birinci katında yaşayan öğretmen O.B. ve öğretmen eşi Aslıhan Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B., pompalı tüfekle eşine ve kayınpederi Cafer Ö.'ye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Aslıhan Ö.B. ve babasının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.Yapılan incelemenin ardından cenazeler, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay sırasında evde bulunan çiftin 3 çocuğu ise yakınları tarafından evden götürüldü.Çiftin çocuklarına bakıcılık yapan görgü tanığı Ayşe Ateş, "Benim kızım da 'İnşallah O. abi değildir' dedi. Kızım önce gitmeme izin vermedi ama sonra eve geldiğimizde eşini ve kayınpederini vurmuş olduğunu öğrendik. Aralarında biraz sorun vardı" dedi.

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