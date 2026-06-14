https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/sekeri-tamamen-birakmak-ters-teper-mi-yeni-arastirmada-dikkat-ceken-sonuclar-1106491747.html
Şekeri tamamen bırakmak ters teper mi? Yeni araştırmada dikkat çeken sonuçlar
Şekeri tamamen bırakmak ters teper mi? Yeni araştırmada dikkat çeken sonuçlar
Sputnik Türkiye
Şekeri tamamen hayatından çıkarmanın sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak yeni bir araştırma, sıfır şeker tüketiminin bağırsak sağlığını bozabileceğini ve... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T13:57+0300
2026-06-14T13:57+0300
2026-06-14T13:57+0300
sağlik
şeker
bağırsak
diyet
iltihap
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Şekeri tamamen bırakmak son yılların en popüler beslenme trendlerinden biri haline geldi. Ancak ABD'de düzenlenen ENDO 2026 kongresinde sunulan yeni bir araştırma, bu yaklaşımın sanıldığı kadar faydalı olmayabileceğine işaret etti.Kuveyt'teki Dasman Diyabet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, düşük yağlı ancak tamamen şekersiz beslenen farelerle, aynı diyet içinde belirli miktarda şeker tüketen fareler karşılaştırıldı. Araştırmacılar, şekersiz beslenen farelerde beklenmedik değişiklikler tespit etti.Bağırsak dengesi bozulduAraştırmada, tamamen şekersiz beslenen farelerde bağırsak mikrobiyotasında bozulma, bağırsak iltihabı, insülin direnci ve kan şekeri kontrolünde kötüleşme görüldüğü bildirildi.Bunun yanı sıra karaciğerde yağlanmayla ilişkili değişikliklerin de ortaya çıktığı aktarıldı.Araştırmayı yürüten Dasman Diyabet Enstitüsü İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Rasheed Ahmad, "Dengeli beslenme, şekeri tamamen ortadan kaldırmaktan daha önemli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.Uzmanlar dengeye dikkat çekiyorAraştırmacılar, çalışmanın şeker tüketiminin sınırsız olması gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor.Ancak bulgular, beslenmede yalnızca şekeri hedef almanın yeterli olmayabileceğini ve bağırsak sağlığının korunması için karbonhidrat dengesinin de önemli olduğunu gösteriyor.Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme planı oluştururken sadece belirli bir besin grubunu tamamen çıkarmaya odaklanmak yerine, genel beslenme düzenine ve bağırsak sağlığına dikkat etmek gerekiyor.Araştırma ekibi, elde edilen sonuçların gelecekte yağlı karaciğer hastalığı, metabolik bozukluklar ve kronik iltihaplanma ile ilgili yeni çalışmalar için önemli veriler sağlayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/asiri-vitamin-aliminin-5-olumcul-belirtisi-en-tehlikeli-vitaminler-hangileri-1106464716.html
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şeker, bağırsak, diyet, iltihap
şeker, bağırsak, diyet, iltihap
Şekeri tamamen bırakmak ters teper mi? Yeni araştırmada dikkat çeken sonuçlar
Şekeri tamamen hayatından çıkarmanın sağlıklı olduğu düşünülüyor. Ancak yeni bir araştırma, sıfır şeker tüketiminin bağırsak sağlığını bozabileceğini ve metabolik sorunlarla ilişkili değişimlere yol açabileceğini gösterdi.
Şekeri tamamen bırakmak son yılların en popüler beslenme trendlerinden biri haline geldi. Ancak ABD'de düzenlenen ENDO 2026 kongresinde sunulan yeni bir araştırma, bu yaklaşımın sanıldığı kadar faydalı olmayabileceğine işaret etti.
Kuveyt'teki Dasman Diyabet Enstitüsü tarafından yürütülen çalışmada, düşük yağlı ancak tamamen şekersiz beslenen farelerle, aynı diyet içinde belirli miktarda şeker tüketen fareler karşılaştırıldı. Araştırmacılar, şekersiz beslenen farelerde beklenmedik değişiklikler tespit etti.
Araştırmada, tamamen şekersiz beslenen farelerde bağırsak mikrobiyotasında bozulma, bağırsak iltihabı, insülin direnci ve kan şekeri kontrolünde kötüleşme görüldüğü bildirildi.
Bunun yanı sıra karaciğerde yağlanmayla ilişkili değişikliklerin de ortaya çıktığı aktarıldı.
Araştırmayı yürüten Dasman Diyabet Enstitüsü İmmünoloji ve Mikrobiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Rasheed Ahmad, "Dengeli beslenme, şekeri tamamen ortadan kaldırmaktan daha önemli olabilir" değerlendirmesinde bulundu.
Uzmanlar dengeye dikkat çekiyor
Araştırmacılar, çalışmanın şeker tüketiminin sınırsız olması gerektiği anlamına gelmediğini vurguluyor.
Ancak bulgular, beslenmede yalnızca şekeri hedef almanın yeterli olmayabileceğini ve bağırsak sağlığının korunması için karbonhidrat dengesinin de önemli olduğunu gösteriyor.
Uzmanlara göre sağlıklı bir beslenme planı oluştururken sadece belirli bir besin grubunu tamamen çıkarmaya odaklanmak yerine, genel beslenme düzenine ve bağırsak sağlığına dikkat etmek gerekiyor.
Araştırma ekibi, elde edilen sonuçların gelecekte yağlı karaciğer hastalığı, metabolik bozukluklar ve kronik iltihaplanma ile ilgili yeni çalışmalar için önemli veriler sağlayabileceğini belirtti.