Aşırı vitamin alımının 5 ölümcül belirtisi: En tehlikeli vitaminler hangileri?
© Fotoğraf / PixabayÇinko, A vitamini ve D vitamini beyne zarar verebilir
© Fotoğraf / Pixabay
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Aşırı vitamin alımı ve bilinçsiz takviye edici gıda tüketimi, farkında olmadan sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilir. Uzmanlar, yüksek dozda alınan bazı popüler vitaminlerin sinir hasarı, saç dökülmesi ve hatta ciddi kalp hastalıkları riskini artırdığını açıkladı. İşte vitamin zehirlenmesi belirtileri ve uzak durulması gereken dozlar
Günümüzde sağlıklı yaşam, cilt bakımı ve yaşlanma karşıtı (anti-aging) trendlerin yükselişiyle birlikte vitamin takviyesi kullanımı zirveye ulaştı. Ancak tıp uzmanları, "fazlası daha iyidir" mantığının son derece hatalı olduğu konusunda hemfikir. Medichecks uzmanlarından Dr. Tina Ghela, toplumda aşırı dozda vitamin kullanımı sorununun tahmin edilenden çok daha yaygın olduğunu belirtiyor. Birçok insanın günlük besinlerden zaten yeterli vitamin aldığını vurgulayan Dr. Ghela, bilinçsizce kombine edilen birden fazla ürünün vücutta toksik etki yarattığına dikkat çekiyor. Çoğu kişinin farkında bile olmadan yaşadığı vitamin fazlalığı belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk, döküntü ve kas güçsüzlüğü ilk sıralarda yer alıyor.
Fazla alındığında vücudu zehirleyen en tehlikeli 5 vitamin türü
Uzmanlar, tamamen zararsız olduğu düşünülen ancak yüksek dozlarda alındığında organ yetmezliğine kadar yol açabilen en riskli 5 takviyeyi ve neden oldukları hipervitaminoz tablolarını şu şekilde sıralıyor:
D Vitamini: Kış aylarında D vitamini eksikliği için sıkça tüketilen bu takviyenin aşırı dozu en tehlikeli olanıdır. Güvenli sınır aşıldığında vücutta aşırı kalsiyum birikmesine yol açarak böbrek hasarı, kemik erimesi ve ölümcül kalp sorunları riskini doğurur.
A Vitamini ve Beta-Karoten: Karaciğerde depolanan bu vitaminlerin aşırı tüketimi, dokularda birikerek cildin yapay bir turuncu renge dönmesine ve uzun vadede organ zehirlenmesine neden olur.
Selenyum: Saç ve tırnak sağlığı için reklamı yapılan bu mineralin fazlası, tam tersi etkiyle şiddetli saç dökülmesi, mide hastalıkları ve geri dönüşü zor sinir hasarı gibi semptomları tetikler.
K Vitamini: Eksikliği nadir görülmesine rağmen, dışarıdan aşırı K vitamini yüklemesi yapmak vücudun doğal kan pıhtılaşması mekanizmasını altüst ederek iç kanama riskini ciddi oranda artırır.
C Vitamini: Bağışıklık sistemi için avuç avuç tüketilen C vitamininin fazlası, vücuttan atılmaya çalışılırken sindirim sistemini vurarak akut mide bulantısı, kramplar ve ishale yol açar.
Bilinçsiz takviye kullanımına karşı hayati uyarılar: Tek bir multivitamin yeterli
Sağlıklı beslenme alışkanlığına sahip bireylerin aslında dışarıdan ekstra bir desteğe ihtiyaç duymadığını belirten uzmanlar, günlük alınması gereken 13 temel vitaminin dengeli bir diyetle karşılanabileceğini hatırlatıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de takviye almadan önce kişilerin mevcut beslenme haritalarını analiz etmelerini öneriyor. Dr. Ghela, sosyal medya tavsiyeleriyle kendi kendine reçete yazan kullanıcıları uyararak, "Eğer mutlaka takviye kullanacaksanız bunu tek bir multivitamin ile sınırlayın ve asla bir tıp uzmanına danışmadan birden fazla ürünü aynı anda hayatınıza sokmayın" çağrısında bulunuyor.