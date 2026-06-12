https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/asiri-vitamin-aliminin-5-olumcul-belirtisi-en-tehlikeli-vitaminler-hangileri-1106464716.html

Aşırı vitamin alımının 5 ölümcül belirtisi: En tehlikeli vitaminler hangileri?

Aşırı vitamin alımının 5 ölümcül belirtisi: En tehlikeli vitaminler hangileri?

Sputnik Türkiye

Aşırı vitamin alımı ve bilinçsiz takviye edici gıda tüketimi, farkında olmadan sağlığınızı tehlikeye atıyor olabilir. Uzmanlar, yüksek dozda alınan bazı... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T16:56+0300

2026-06-12T16:56+0300

2026-06-12T16:56+0300

sağlik

sağlık

vitamin

vitamin eksikliği

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vitaminli serum

d vitamini

c vitamini

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Günümüzde sağlıklı yaşam, cilt bakımı ve yaşlanma karşıtı (anti-aging) trendlerin yükselişiyle birlikte vitamin takviyesi kullanımı zirveye ulaştı. Ancak tıp uzmanları, "fazlası daha iyidir" mantığının son derece hatalı olduğu konusunda hemfikir. Medichecks uzmanlarından Dr. Tina Ghela, toplumda aşırı dozda vitamin kullanımı sorununun tahmin edilenden çok daha yaygın olduğunu belirtiyor. Birçok insanın günlük besinlerden zaten yeterli vitamin aldığını vurgulayan Dr. Ghela, bilinçsizce kombine edilen birden fazla ürünün vücutta toksik etki yarattığına dikkat çekiyor. Çoğu kişinin farkında bile olmadan yaşadığı vitamin fazlalığı belirtileri arasında mide bulantısı, ishal, uyku bozuklukları, kronik yorgunluk, döküntü ve kas güçsüzlüğü ilk sıralarda yer alıyor.Fazla alındığında vücudu zehirleyen en tehlikeli 5 vitamin türüUzmanlar, tamamen zararsız olduğu düşünülen ancak yüksek dozlarda alındığında organ yetmezliğine kadar yol açabilen en riskli 5 takviyeyi ve neden oldukları hipervitaminoz tablolarını şu şekilde sıralıyor:Bilinçsiz takviye kullanımına karşı hayati uyarılar: Tek bir multivitamin yeterliSağlıklı beslenme alışkanlığına sahip bireylerin aslında dışarıdan ekstra bir desteğe ihtiyaç duymadığını belirten uzmanlar, günlük alınması gereken 13 temel vitaminin dengeli bir diyetle karşılanabileceğini hatırlatıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de takviye almadan önce kişilerin mevcut beslenme haritalarını analiz etmelerini öneriyor. Dr. Ghela, sosyal medya tavsiyeleriyle kendi kendine reçete yazan kullanıcıları uyararak, "Eğer mutlaka takviye kullanacaksanız bunu tek bir multivitamin ile sınırlayın ve asla bir tıp uzmanına danışmadan birden fazla ürünü aynı anda hayatınıza sokmayın" çağrısında bulunuyor.

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sağlık, vitamin, vitamin eksikliği, bilinçsiz vitamin kullanımı, vitaminli serum, d vitamini, c vitamini, k vitamini, b12 vitamini