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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-ordusu-ukraynada-iha-depolama-mahallerini-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1106473846.html
Rus ordusu, Ukrayna’da İHA depolama mahallerini, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu
Rus ordusu, Ukrayna’da İHA depolama mahallerini, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak bu ülkedeki İHA depolama mahalleri... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T12:53+0300
2026-06-13T12:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
rus ordusu
ukrayna silahlı kuvvetleri
özel askeri harekat
kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Rus askerleri, Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattında yer alan Konstantinovka'da sokak çatışmalarına devam ederek yeni mevziler ele geçirdi.Bununla birlikte Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.365 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, uzun menzilli İHA depolama mahalleri ile Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 142 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 15 güdümlü hava bombası ve 540 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260429/rus-birlikleri-ayni-adi-tasiyan-iki-yerlesim-biriminin-kontrolunu-ele-gecirdi-1105365364.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp

Rus ordusu, Ukrayna’da İHA depolama mahallerini, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu

12:53 13.06.2026
© Sputnik / Aleksey MayşevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Sputnik / Aleksey Mayşev
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak bu ülkedeki İHA depolama mahalleri ile ulaşım ve enerji altyapı tesislerini vurduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre Rus askerleri, Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattında yer alan Konstantinovka'da sokak çatışmalarına devam ederek yeni mevziler ele geçirdi.
Bununla birlikte Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.365 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracını imha etti.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, uzun menzilli İHA depolama mahalleri ile Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 142 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.

Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 15 güdümlü hava bombası ve 540 uçak tipi İHA önledi.
Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2026
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Rus birlikleri aynı adı taşıyan iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi
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