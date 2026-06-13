https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-ordusu-ukraynada-iha-depolama-mahallerini-enerji-ve-ulasim-altyapi-tesislerini-vurdu-1106473846.html

Rus ordusu, Ukrayna’da İHA depolama mahallerini, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu

Rus ordusu, Ukrayna’da İHA depolama mahallerini, enerji ve ulaşım altyapı tesislerini vurdu

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Rusya'daki sivil hedeflere yönelik terör saldırılarına karşılık olarak bu ülkedeki İHA depolama mahalleri... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T12:53+0300

2026-06-13T12:53+0300

2026-06-13T12:53+0300

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ukrayna silahlı kuvvetleri

özel askeri harekat

kayıp

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre Rus askerleri, Ukraynalı birliklerin en önemli savunma hattında yer alan Konstantinovka'da sokak çatışmalarına devam ederek yeni mevziler ele geçirdi.Bununla birlikte Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.365 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Rus askerler ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 16 zırhlı savaş aracını imha etti.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA) ile füze ve topçu birlikleri, uzun menzilli İHA depolama mahalleri ile Ukrayna ordusunun kullandığı ulaşım ve enerji altyapı tesislerini, ayrıca Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin 142 farklı bölgede geçici olarak konuşlandığı noktaları vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 15 güdümlü hava bombası ve 540 uçak tipi İHA önledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, rus ordusu, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp