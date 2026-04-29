Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus birlikleri aynı adı taşıyan iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Sumi Bölgesi diğer Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak... 29.04.2026, Sputnik Türkiye
Rus birlikleri aynı adı taşıyan iki yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi

12:50 29.04.2026 (güncellendi: 12:57 29.04.2026)
© Sputnik / Sergey BobılevRusya'nın Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekatı
Ukrayna ve Donbass’ta özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı güçlerin, biri Sumi Bölgesi diğer Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde olmak üzere iki yerleşim birimini düşmanın elinden aldığı belirtildi.
Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın Sumi Bölgesi’ndeki Novodmitrovka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Novodmitrovka köylerinin kontrolünün Rus güçlerine geçtiğini bildirdi.
Son 24 saat içinde toplam 1.120 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken Ukrayna ordusuna ait 6 zırhlı savaş aracı ve bir çoklu roketatar da imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Ukrayna’da uzun menzilli İHA montajının yapıldığı, depolandığı ve havalandırıldığı yerler, ayrıca 139 farkı noktada Ukraynalı silahlı oluşumların ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Karadeniz’in kuzeybatısında Ukrayna’ya ait 6 insansız hücumbot vuruldu.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusu tarafından fırlatılan 10 güdümlü uçak bombası ve 303 uçak tipi İHA’yı engelledi.
