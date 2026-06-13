https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-film-festivali-kinopotok-turkiyede-1106480687.html
Rus Film Festivali ‘Kinopotok’ Türkiye’de
Rus Film Festivali ‘Kinopotok’ Türkiye’de
Sputnik Türkiye
Mersin’in Rusça konuşan yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı Silifke ilçesinde Cumartesi günü Rus Filmleri Festivali ‘Kinopotok’ kapılarını açtı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T16:55+0300
2026-06-13T16:55+0300
2026-06-13T16:55+0300
dünya
türkiye
silifke
mersin
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
film festivali
gazprom
akkuyu
akkuyu ngs
aleksandr jarov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106480532_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_a72d2a1f4b340fd062459a1a0ff12c7e.jpg
Rus Filmleri Festivali ‘Kinopotok’ (Film Akımı), birçoğu yapım aşamasındaki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları ve ailelerinden oluşan, Rusça konuşan yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı Silifke’de kapılarını açtı.Açılış töreni Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konuklar Rus karavayı (geleneksel Rus ekmeği) ve geleneksel Türk ikramlarıyla karşılandı.Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, açılış konuşmasında bu yeni kültürel etkileşim biçiminin Mersin sakinleri, ayrıca bölgede yaşayan ve çalışan binlerce Rus vatandaşı tarafından uzun zamandır beklendiğini ifade etti.Verşinin, “Rus sineması şüphesiz Türk dostlarımızın Rus insanları, dünya görüşlerini ve değerlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunacak” diye konuştu.Proje, Gazprom-Medya Holding, Akkuyu Nükleer A.Ş., Rus devlet film ve televizyon kuruluşu Roskino ve Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Türkiye temsilciliği olan Ankara'daki Rus Evi tarafından organize edildi. Rus Evi'ne göre, festivalin amacı Rus sinemasını yurt dışında tanıtmak, kültürel temasları genişletmek ve Akkuyu NGS projesinde yer alan Rus ve Türk çalışanlar arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek.Gazprom-Medya Holding CEO'su Aleksandr Jarov, yaptığı konuşmada, “Rus bir uzman ve Türk meslektaşı aynı şakaya güldüğünde veya aynı karaktere ilgi duyduğunda sınırlar ortadan kalkar. Geriye kalan, birbirini ilginç bulan insanlardır. İşte bu, tam da o sosyokültürel bağdır” dedi.Gazprom-Medya Holding Genel Müdür Yardımcısı Boris Hançalyan ise Türkiye'nin uzun zamandır şirketin stratejik ortağı konumunda olduğunu belirtti. Türk izleyicisinin Rus kültürüne olan sürekli ilgisine dikkat çeken Hançalyan, holdingin ülkede Rus filmleri için bir dağıtım sistemi kurduğunu ve düzenli olarak ortak festival projeleri yürüttüğünü kaydetti.Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butskih, Akkuyu NGS projesi etrafında Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerden uzmanları bir araya getiren büyük bir uluslararası topluluğun oluştuğunu, şirketin proje katılımcıları ile yerel halk arasında kültürlerarası diyaloğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi amaçlayan girişimleri desteklediğini vurguladı.Roskino CEO'su Elsa Antonova ise Silifke'deki ‘Kinopotok’ festivalinde yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, organizatörlerin sadece Türk izleyicilere Rus filmlerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çağdaş Rus sinemasının yurt dışında tanıtımı için yeni olanaklar yarattığının altını çizdi.Açılış törenine Ankara'daki Rus Evi temsilcileri, Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut katıldı.Açılış, ‘Peygamber. Aleksandr Puşkin'in Hikayesi’ ile gerçekleşti. Film, ünlü Türk şair ve Puşkin eserlerinin çevirmeni Ataol Behramoğlu'nun çevirisiyle sunuldu. Organizatörler, 28 Haziran’a kadar sürecek festivalin toplam izleyici sayısının 4.000'i aşmasını bekliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/sovyet-ve-rus-sinemasi-festivali-istanbulda-basladi-1095943119.html
silifke
mersin
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106480532_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_a475380f2364c5edf5e7e29de20afd1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, silifke, mersin, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), film festivali, gazprom, akkuyu, akkuyu ngs, aleksandr jarov, ataol behramoğlu, sergey butskikh, sergey verşinin, ankara
türkiye, silifke, mersin, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), film festivali, gazprom, akkuyu, akkuyu ngs, aleksandr jarov, ataol behramoğlu, sergey butskikh, sergey verşinin, ankara
Rus Film Festivali ‘Kinopotok’ Türkiye’de
Mersin’in Rusça konuşan yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı Silifke ilçesinde Cumartesi günü Rus Filmleri Festivali ‘Kinopotok’ kapılarını açtı.
Rus Filmleri Festivali ‘Kinopotok’ (Film Akımı), birçoğu yapım aşamasındaki Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) çalışanları ve ailelerinden oluşan, Rusça konuşan yaklaşık 10.000 kişinin yaşadığı Silifke’de kapılarını açtı.
Açılış töreni Silifke Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Konuklar Rus karavayı (geleneksel Rus ekmeği) ve geleneksel Türk ikramlarıyla karşılandı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, açılış konuşmasında bu yeni kültürel etkileşim biçiminin Mersin sakinleri, ayrıca bölgede yaşayan ve çalışan binlerce Rus vatandaşı tarafından uzun zamandır beklendiğini ifade etti.
Verşinin, “Rus sineması şüphesiz Türk dostlarımızın Rus insanları, dünya görüşlerini ve değerlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunacak” diye konuştu.
Proje, Gazprom-Medya Holding, Akkuyu Nükleer A.Ş., Rus devlet film ve televizyon kuruluşu Roskino ve Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (Rossotrudniçestvo) Türkiye temsilciliği olan Ankara'daki Rus Evi tarafından organize edildi. Rus Evi'ne göre, festivalin amacı Rus sinemasını yurt dışında tanıtmak, kültürel temasları genişletmek ve Akkuyu NGS projesinde yer alan Rus ve Türk çalışanlar arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek.
Gazprom-Medya Holding CEO'su Aleksandr Jarov, yaptığı konuşmada, “Rus bir uzman ve Türk meslektaşı aynı şakaya güldüğünde veya aynı karaktere ilgi duyduğunda sınırlar ortadan kalkar. Geriye kalan, birbirini ilginç bulan insanlardır. İşte bu, tam da o sosyokültürel bağdır” dedi.
Gazprom-Medya Holding Genel Müdür Yardımcısı Boris Hançalyan ise Türkiye'nin uzun zamandır şirketin stratejik ortağı konumunda olduğunu belirtti. Türk izleyicisinin Rus kültürüne olan sürekli ilgisine dikkat çeken Hançalyan, holdingin ülkede Rus filmleri için bir dağıtım sistemi kurduğunu ve düzenli olarak ortak festival projeleri yürüttüğünü kaydetti.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butskih, Akkuyu NGS projesi etrafında Türkiye, Rusya ve diğer ülkelerden uzmanları bir araya getiren büyük bir uluslararası topluluğun oluştuğunu, şirketin proje katılımcıları ile yerel halk arasında kültürlerarası diyaloğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirmeyi amaçlayan girişimleri desteklediğini vurguladı.
Roskino CEO'su Elsa Antonova ise Silifke'deki ‘Kinopotok’ festivalinde yer almaktan gurur duyduğunu belirterek, organizatörlerin sadece Türk izleyicilere Rus filmlerini sunmakla kalmayıp, aynı zamanda çağdaş Rus sinemasının yurt dışında tanıtımı için yeni olanaklar yarattığının altını çizdi.
Açılış törenine Ankara'daki Rus Evi temsilcileri, Akkuyu Nükleer A.Ş. yönetimi, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut katıldı.
Açılış, ‘Peygamber. Aleksandr Puşkin'in Hikayesi’ ile gerçekleşti. Film, ünlü Türk şair ve Puşkin eserlerinin çevirmeni Ataol Behramoğlu'nun çevirisiyle sunuldu. Organizatörler, 28 Haziran’a kadar sürecek festivalin toplam izleyici sayısının 4.000'i aşmasını bekliyor.