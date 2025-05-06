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Sovyet ve Rus Sineması Festivali İstanbul’da başladı
Sovyet ve Rus Sineması Festivali İstanbul’da başladı
Sputnik Türkiye
Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin 80. yılı anısına düzenlenen Sovyet ve Rus Sineması Festivali, İstanbul’da başladı. 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Sovyet ve Rus sineması festivali, Pazartesi günü İstanbul’da başladı. Festival kapsamında, Sovyet ve Rus yapımı klasik filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterimlerde filmler orijinal dili Rusça ve Türkçe altyazılı olarak sunuluyor. Festival, 1958 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan “Turnalar Uçuyor” filmiyle açıldı. İki gün sürecek etkinlikte “İnsanın Kaderi”, “Bir Askerin Türküsü”, “Yıldız” (2002) ve “Beyaz Kaplan” gibi yapımlar da gösterime girdi. Gösterimlere giriş ücretsiz olup, biletler çevrim içi olarak temin edilebiliyor.Açılışta konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, “Savaş yıllarında halklarımız en zorlu sınavlardan birlikte geçti, bağımsızlıklarını ve geleceklerini birlikte savundular. Nazizmin yenilgisi hepimizin ortak zaferi ve ortak mirasıdır” dedi. Buravov, Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferdeki belirleyici rolünün siyasi gerekçelerle küçümsenmesine karşı olduklarını da vurguladı.Festivale Rus vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Türk izleyici, diplomatik temsilciler ve çeşitli yetkililer de katıldı. Etkinlikten bir gün önce, Pazar günü İstanbul’da düzenlenen “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne ise 250’den fazla Rus vatandaşı ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden katılımcılar eşlik etti.
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andrey buravov, rusya, i̇stanbul, i̇stanbul başkonsolosluğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), türkçe
andrey buravov, rusya, i̇stanbul, i̇stanbul başkonsolosluğu, bağımsız devletler topluluğu (bdt), türkçe

Sovyet ve Rus Sineması Festivali İstanbul’da başladı

05:21 06.05.2025
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Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin 80. yılı anısına düzenlenen Sovyet ve Rus Sineması Festivali, İstanbul’da başladı.
Büyük Vatanseverlik Savaşı’ndaki zaferin 80. yıldönümü dolayısıyla Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Sovyet ve Rus sineması festivali, Pazartesi günü İstanbul’da başladı. Festival kapsamında, Sovyet ve Rus yapımı klasik filmler ücretsiz olarak izleyiciyle buluşuyor.
Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösterimlerde filmler orijinal dili Rusça ve Türkçe altyazılı olarak sunuluyor. Festival, 1958 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan “Turnalar Uçuyor” filmiyle açıldı. İki gün sürecek etkinlikte “İnsanın Kaderi”, “Bir Askerin Türküsü”, “Yıldız” (2002) ve “Beyaz Kaplan” gibi yapımlar da gösterime girdi. Gösterimlere giriş ücretsiz olup, biletler çevrim içi olarak temin edilebiliyor.
Açılışta konuşan Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, “Savaş yıllarında halklarımız en zorlu sınavlardan birlikte geçti, bağımsızlıklarını ve geleceklerini birlikte savundular. Nazizmin yenilgisi hepimizin ortak zaferi ve ortak mirasıdır” dedi. Buravov, Sovyet halkının Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferdeki belirleyici rolünün siyasi gerekçelerle küçümsenmesine karşı olduklarını da vurguladı.
Festivale Rus vatandaşlarının yanı sıra çok sayıda Türk izleyici, diplomatik temsilciler ve çeşitli yetkililer de katıldı. Etkinlikten bir gün önce, Pazar günü İstanbul’da düzenlenen “Ölümsüz Alay” yürüyüşüne ise 250’den fazla Rus vatandaşı ile Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden katılımcılar eşlik etti.
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