https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-sozbilirden-gaziantep-depreminden-sonra-korkutan-uyari-6-buyuklugunde-deprem-uretebilir-1106476681.html
Prof. Dr. Sözbilir'den Gaziantep depreminden sonra korkutan uyarı: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
Prof. Dr. Sözbilir'den Gaziantep depreminden sonra korkutan uyarı: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
Sputnik Türkiye
Gaziantep Nurdağa'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir uyarı da Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Uzman isim bölgenin 6 büyüklüğünde... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T14:25+0300
2026-06-13T14:25+0300
2026-06-13T14:25+0300
türki̇ye
gaziantep
afad
6 şubat kahramanmaraş depremi
prof. dr. hasan sözbilir
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Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin kaynağı olan Sakçagöz Fayı'nın, Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgelerini doğrudan etkileyen aktif bir fay hattı olduğunu vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sakçagöz Fayı, Kahramanmaraş ve Gaziantep arasındaki Narlı Fayı'nın hemen güney ucunda yer almaktadır. Tek başına kırılması halinde yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir" diyerek uyardı. 6 Şubat'tan sonra faydaki enerji birikimi devam ediyor Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, depremin kuzey-güney uzanımlı, sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını ortaya koyduğunu, bunun da depremin sismik kaynağının Sakçagöz Fayı olduğunu gösterdiğini belirtti.Sakçagöz Fayı'nın, Türkiye'nin güneyinde yer alan Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzeydeki sismik kaynak parçalarından biri olduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:Fay Hattı'nda hendek kazısı yapılacakSözbilir, 17-21 Haziran'da Sakçagöz Fayı'nın deprem tehlike düzeyini ortaya koymak amacıyla paleosismolojik hendek kazıları gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti. Araştırmada fayın geçmişte ürettiği deprem sayısı, deprem üretme periyodu ve gelecekte kırılma olasılığına ilişkin verilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Sözbilir, "6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde sismik kırılmanın Narlı Fayı'nın güneyinde durması nedeniyle, hemen güneyde yer alan Sakçagöz Fayı üzerinde stres birikimi devam etmektedir. Buna bağlı olarak gelişen tetiklenme sonucu son 3 yılda fay üzerinde belirli büyüklüklerde depremler meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-gorurden-gaziantepteki-deprem-sonrasi-onemli-aciklama-levha-icleri-parcalanacak-1106472391.html
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gaziantep, afad, 6 şubat kahramanmaraş depremi, prof. dr. hasan sözbilir
gaziantep, afad, 6 şubat kahramanmaraş depremi, prof. dr. hasan sözbilir
Prof. Dr. Sözbilir'den Gaziantep depreminden sonra korkutan uyarı: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
Gaziantep Nurdağa'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından bir uyarı da Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Uzman isim bölgenin 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.
Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin kaynağı olan Sakçagöz Fayı'nın, Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgelerini doğrudan etkileyen aktif bir fay hattı olduğunu vurgulayan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Sakçagöz Fayı, Kahramanmaraş ve Gaziantep arasındaki Narlı Fayı'nın hemen güney ucunda yer almaktadır. Tek başına kırılması halinde yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir" diyerek uyardı.
6 Şubat'tan sonra faydaki enerji birikimi devam ediyor
Aynı zamanda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilim Kurulu Üyesi de olan Sözbilir, depremin kuzey-güney uzanımlı, sol yanal bileşenli oblik bir faydan kaynaklandığını ortaya koyduğunu, bunun da depremin sismik kaynağının Sakçagöz Fayı olduğunu gösterdiğini belirtti.
Sakçagöz Fayı'nın, Türkiye'nin güneyinde yer alan Ölü Deniz Fay Zonu'nun en kuzeydeki sismik kaynak parçalarından biri olduğunu aktaran Sözbilir, şunları kaydetti:
"Sakçagöz Fayı, Kahramanmaraş ve Gaziantep bölgelerini doğrudan etkileyen aktif bir fay hattıdır. Özellikle 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında üzerinde enerji birikimi devam eden kritik bir kırık olarak tarafımızdan yakından izlenmektedir. Uzunluğu 25 kilometreyi aşan Sakçagöz Fayı, Kahramanmaraş ve Gaziantep arasındaki Narlı Fayı'nın hemen güney ucunda yer almaktadır. Tek başına kırılması halinde yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahiptir."
Fay Hattı'nda hendek kazısı yapılacak
Sözbilir, 17-21 Haziran'da Sakçagöz Fayı'nın deprem tehlike düzeyini ortaya koymak amacıyla paleosismolojik hendek kazıları gerçekleştirmeyi planladıklarını kaydetti.
Araştırmada fayın geçmişte ürettiği deprem sayısı, deprem üretme periyodu ve gelecekte kırılma olasılığına ilişkin verilerin elde edilmesinin amaçlandığını belirten Sözbilir, "6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde sismik kırılmanın Narlı Fayı'nın güneyinde durması nedeniyle, hemen güneyde yer alan Sakçagöz Fayı üzerinde stres birikimi devam etmektedir. Buna bağlı olarak gelişen tetiklenme sonucu son 3 yılda fay üzerinde belirli büyüklüklerde depremler meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.