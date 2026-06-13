https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-gorurden-gaziantepteki-deprem-sonrasi-onemli-aciklama-levha-icleri-parcalanacak-1106472391.html
Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak
Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te meydana gelen deprem korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada bölge için uyardı ve levha içlerinin parçalanacağını söyledi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T11:05+0300
2026-06-13T11:05+0300
2026-06-13T12:12+0300
türki̇ye
naci görür
deprem
son depremler
gaziantep
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_0:40:1030:619_1920x0_80_0_0_6f91135cdef212f45b71d4ea91d139b9.jpg
Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi. Başka depremleri tetikler mi?4.6 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama başka bir depremi tetikler mi sorusu yine akıllara geldi. Sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/gaziantepte-46-buyuklugunde-deprem-1106469492.html
türki̇ye
gaziantep
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/19/1095675877_77:0:954:658_1920x0_80_0_0_90e158b2ba35d771a02692078c0caecf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
naci görür, deprem, son depremler, gaziantep
naci görür, deprem, son depremler, gaziantep
Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak
11:05 13.06.2026 (güncellendi: 12:12 13.06.2026)
Gaziantep'te meydana gelen deprem korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada bölge için uyardı ve levha içlerinin parçalanacağını söyledi.
Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi.
Başka depremleri tetikler mi?
4.6 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama başka bir depremi tetikler mi sorusu yine akıllara geldi. Sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları dile getirdi:
"Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun"