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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-gorurden-gaziantepteki-deprem-sonrasi-onemli-aciklama-levha-icleri-parcalanacak-1106472391.html
Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak
Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te meydana gelen deprem korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada bölge için uyardı ve levha içlerinin parçalanacağını söyledi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
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deprem
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Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi. Başka depremleri tetikler mi?4.6 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama başka bir depremi tetikler mi sorusu yine akıllara geldi. Sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları dile getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/gaziantepte-46-buyuklugunde-deprem-1106469492.html
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naci görür, deprem, son depremler, gaziantep
naci görür, deprem, son depremler, gaziantep

Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak

11:05 13.06.2026 (güncellendi: 12:12 13.06.2026)
© Fotoğraf : Kafa TVNaci Görür
Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© Fotoğraf : Kafa TV
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Gaziantep'te meydana gelen deprem korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada bölge için uyardı ve levha içlerinin parçalanacağını söyledi.
Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi.

Başka depremleri tetikler mi?

4.6 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama başka bir depremi tetikler mi sorusu yine akıllara geldi. Sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları dile getirdi:
"Gaziantep, Kuzoluk-Nurdağı bölgeleri civarında, Amanos ile Ölüdeniz Fay Zonu segmanları arasında 4,6’lık deprem oldu. Deprem levha sınırı ve kenarlarında. Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak. Geçmiş olsun"
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
SON DEPREMLER
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
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