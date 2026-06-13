https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/prof-dr-gorurden-gaziantepteki-deprem-sonrasi-onemli-aciklama-levha-icleri-parcalanacak-1106472391.html

Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak

Prof. Dr. Görür'den Gaziantep'teki deprem sonrası önemli uyarı: Korkarım levha içleri parçalanacak

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te meydana gelen deprem korku yaratırken Prof. Dr. Naci Görür yaptığı açıklamada bölge için uyardı ve levha içlerinin parçalanacağını söyledi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T11:05+0300

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türki̇ye

naci görür

deprem

son depremler

gaziantep

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Gaziantep Nurdağı'nda meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Korkarım, 6 Şubat Depremlerinin etkisiyle levha içleri parçalanacak" dedi. Başka depremleri tetikler mi?4.6 büyüklüğündeki deprem korku yaratırken bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ama başka bir depremi tetikler mi sorusu yine akıllara geldi. Sosyal medyasından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şunları dile getirdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/gaziantepte-46-buyuklugunde-deprem-1106469492.html

türki̇ye

gaziantep

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naci görür, deprem, son depremler, gaziantep