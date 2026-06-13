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Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
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2026-06-13T00:25+0300
2026-06-13T00:25+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Meydana gelen depremin saat 00.08'de gerçekleştiği, derinliğinin ise 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.AFAD, gelişmelerin takip edildiği bilgisini verdi.
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afad, deprem, gaziantep
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin saat 00.08'de gerçekleştiği, derinliğinin ise 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.
AFAD, gelişmelerin takip edildiği bilgisini verdi.