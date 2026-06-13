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Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
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2026-06-13T00:25+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Meydana gelen depremin saat 00.08'de gerçekleştiği, derinliğinin ise 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.AFAD, gelişmelerin takip edildiği bilgisini verdi.
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afad, deprem, gaziantep
afad, deprem, gaziantep

Gaziantep'te 4.6 büyüklüğünde deprem

00:25 13.06.2026
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin saat 00.08'de gerçekleştiği, derinliğinin ise 7.01 kilometre olduğu aktarıldı.
AFAD, gelişmelerin takip edildiği bilgisini verdi.
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