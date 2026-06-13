https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/macaristanda-eski-basbakan-viktor-orban-yeniden-fidesz-partisinin-lideri-oldu-1106483248.html

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban, yeniden Fidesz partisinin lideri oldu

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban, yeniden Fidesz partisinin lideri oldu

Sputnik Türkiye

Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban, yeniden Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Partisi Genel Başkanlığına seçildi. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T22:16+0300

2026-06-13T22:16+0300

2026-06-13T22:16+0300

poli̇ti̇ka

peter magyar

macaristan

budapeşte

fidesz

fidesz (macar yurttaş birliği)

viktor orban

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12 Nisan'da yapılan genel seçimde 16 yıllık iktidarın ardından ana muhalefete düşen Fidesz'in, seçim sonrası kongresi başkent Budapeşte'de düzenlendi.Kongrede, 737 delegenin 729'u, tek aday olarak gösterilen eski Başbakan Orban'ı yeniden Fidesz Genel Başkanı seçti.Orban, kongrede yaptığı konuşmada, "Pes etmiyorum, asla, asla, asla pes etmiyorum" dedi.Partinin genel seçimlerde aldığı mağlubiyetin sorumluluğu üstlenen Orban, partiyi yeniden iktidara taşımak için değişikliklere ihtiyaç duyduklarını söyledi.Orban, egemen bir Macaristan'ın kurulmasını 'hayatının misyonu' olarak niteledi.Peter Magyar liderliğindeki yeni hükümetin, ülkeyi 'göç ve yabancı etkisine' açacağı uyarısında bulunan Orban, etkili bir muhalefet olacaklarını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-guvenlik-kaynaklari-batili-patronlar-ukraynadaki-catismalardan-olaganustu-karlar-elde-ediyor-1106483092.html

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peter magyar, macaristan, budapeşte, fidesz, fidesz (macar yurttaş birliği), viktor orban