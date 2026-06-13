https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-guvenlik-kaynaklari-batili-patronlar-ukraynadaki-catismalardan-olaganustu-karlar-elde-ediyor-1106483092.html
Rus güvenlik kaynakları: Batılı patronlar, Ukrayna’daki çatışmalardan olağanüstü karlar elde ediyor
Rus güvenlik kaynakları: Batılı patronlar, Ukrayna’daki çatışmalardan olağanüstü karlar elde ediyor
Sputnik Türkiye
Rus güvenlik kaynakları, Batılı savunma şirketleri ve onlarla bağlantılı siyasi çevrelerin, Ukrayna’daki çatışmaların sürmesinden milyarlarca euroluk... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T21:49+0300
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Rus güvenlik kaynakları tarafından medyaya yapılan açıklamada, Batılı askeri şirket sahiplerinin Ukrayna’da devam eden çatışmalardan devasa boyutlarda olağanüstü karlar elde edildiği bildirildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Kaynak ayrıca NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer’in değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Ukrayna’daki çatışmanın başlangıcında 155 milimetrelik bir topçu mühimmatının fiyatının yaklaşık 2 bin euro olduğunu hatırlattı.Ek olarak söz konusu açıklamada, “Buna karşılık, Sovyet döneminden kalma 152 milimetrelik mühimmatların maliyeti ise ortalama verilere göre bin doları aşmamaktadır” denildi.9 Haziran’da, Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının ihtiyaçları için 50 bin adet topçu mühimmatı satın alınmasını amaçlayan Çekya’nın 'mühimmat girişimine' 300 milyon euro ayırdığı öğrenilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/eski-pentagon-danismani-postol-orta-dogudaki-baslica-nukleer-tehdit-iran-degil-israil-1106482313.html
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rob bauer, ukrayna, rusya, kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri
rob bauer, ukrayna, rusya, kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri
Rus güvenlik kaynakları: Batılı patronlar, Ukrayna’daki çatışmalardan olağanüstü karlar elde ediyor
Rus güvenlik kaynakları, Batılı savunma şirketleri ve onlarla bağlantılı siyasi çevrelerin, Ukrayna’daki çatışmaların sürmesinden milyarlarca euroluk olağanüstü gelir elde ettiğini duyurdu.
Rus güvenlik kaynakları tarafından medyaya yapılan açıklamada, Batılı askeri şirket sahiplerinin Ukrayna’da devam eden çatışmalardan devasa boyutlarda olağanüstü karlar elde edildiği bildirildi.
Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:
Batılı askeri şirketin patronları, Kiev rejiminin finansmanının sürdürülmesinden devasa boyutlarda olağanüstü gelirler elde ediyor. Bu durum, savunma devleriyle bağlantılı Avrupalı ve Kuzey Amerikalı siyasetçilerin çatışmaların devam etmesinde neden kişisel mali çıkarlara sahip olduklarını kolayca açıklamaktadır. Basit bir hesaplama, bir top mermisinin fiyatının 6 bin euroya ulaştığını göstermektedir.
Kaynak ayrıca NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer’in değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Ukrayna’daki çatışmanın başlangıcında 155 milimetrelik bir topçu mühimmatının fiyatının yaklaşık 2 bin euro olduğunu hatırlattı.
Ek olarak söz konusu açıklamada, “Buna karşılık, Sovyet döneminden kalma 152 milimetrelik mühimmatların maliyeti ise ortalama verilere göre bin doları aşmamaktadır” denildi.
9 Haziran’da, Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının ihtiyaçları için 50 bin adet topçu mühimmatı satın alınmasını amaçlayan Çekya’nın 'mühimmat girişimine' 300 milyon euro ayırdığı öğrenilmişti.