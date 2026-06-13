https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/rus-guvenlik-kaynaklari-batili-patronlar-ukraynadaki-catismalardan-olaganustu-karlar-elde-ediyor-1106483092.html

Rus güvenlik kaynakları: Batılı patronlar, Ukrayna’daki çatışmalardan olağanüstü karlar elde ediyor

Rus güvenlik kaynakları: Batılı patronlar, Ukrayna’daki çatışmalardan olağanüstü karlar elde ediyor

Sputnik Türkiye

Rus güvenlik kaynakları, Batılı savunma şirketleri ve onlarla bağlantılı siyasi çevrelerin, Ukrayna’daki çatışmaların sürmesinden milyarlarca euroluk... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T21:49+0300

2026-06-13T21:49+0300

2026-06-13T21:49+0300

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Rus güvenlik kaynakları tarafından medyaya yapılan açıklamada, Batılı askeri şirket sahiplerinin Ukrayna’da devam eden çatışmalardan devasa boyutlarda olağanüstü karlar elde edildiği bildirildi.Söz konusu açıklamada şu cümleler yer aldı:Kaynak ayrıca NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer’in değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Ukrayna’daki çatışmanın başlangıcında 155 milimetrelik bir topçu mühimmatının fiyatının yaklaşık 2 bin euro olduğunu hatırlattı.Ek olarak söz konusu açıklamada, “Buna karşılık, Sovyet döneminden kalma 152 milimetrelik mühimmatların maliyeti ise ortalama verilere göre bin doları aşmamaktadır” denildi.9 Haziran’da, Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri militanlarının ihtiyaçları için 50 bin adet topçu mühimmatı satın alınmasını amaçlayan Çekya’nın 'mühimmat girişimine' 300 milyon euro ayırdığı öğrenilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/eski-pentagon-danismani-postol-orta-dogudaki-baslica-nukleer-tehdit-iran-degil-israil-1106482313.html

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