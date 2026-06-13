https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/lgs-maratonu-basladi-1-milyondan-fazla-ogrenci-sinavda-ter-dokuyor-1106470482.html

LGS maratonu başladı: 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter döküyor

LGS maratonu başladı: 1 milyondan fazla öğrenci sınavda ter döküyor

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen LGS kapsamındaki merkezi sınav bugün başladı. Sınav merkezlerinde gerçekleştirilen sınava toplam 1 milyon 22... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T09:41+0300

2026-06-13T09:41+0300

2026-06-13T09:41+0300

türki̇ye

lgs

liseye geçiş sistemi (lgs)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0d/1106470701_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a22f9b625fb381bacb6028ef5452aa01.jpg

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başladı.Sözel alan sorularının yer aldığı birinci oturum saat 10.45'te sona erecek. Sınavın ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak ve saat 12.50'de tamamlanacak.1 milyon 22 bin 658 öğrenci sınava katılıyorBu yılki sınav hazırlıkları, başvuru yapan 1 milyon 22 bin 658 öğrenci dikkate alınarak gerçekleştirildi.Merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 okulda bulunan 64 bin 697 salonda uygulanırken, yurt dışında ise 8 ülkedeki 11 sınav merkezinde yer alan 40 salonda gerçekleştiriliyor.Özel gereksinimli öğrenciler için ek tedbirler alındıMEB, özel durumları bulunan öğrenciler için de çeşitli önlemler aldı.Evde veya hastanede sınava girecek öğrenciler için gerekli düzenlemeler yapılırken, görme engelli ve az gören öğrenciler için de özel uygulamalar devreye sokuldu.Özel gereksinimli öğrencilere sınavda 20 dakika ek süre veriliyor. Ayrıca "Sınav Tedbir Hizmeti Uygulayıcı Kursu"nu tamamlayan öğretmenler bu öğrencilere okuyucu ve kodlayıcı olarak eşlik ediyor.İki oturum arasında 45 dakikalık molaSınavın ilk bölümünde öğrenciler; Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden oluşan toplam 50 soruyu yanıtlayacak. Bu oturum için 75 dakika süre veriliyor.İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilecek. Öğrenciler bu bölüm için 80 dakika süre kullanacak.İki oturum arasındaki 45 dakikalık dinlenme süresinde öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek.Öğrencilere beslenme paketi dağıtılıyorMEB tarafından bu yıl ilk kez sınav aralarında öğrencilere beslenme desteği sağlanıyor.Dinlenme süresinde öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.Velilerinin talebi doğrultusunda öğrencilerin yüzde 91'i bu uygulamadan yararlanacak. Beslenme paketi talep edilmeyen öğrencilere ise yalnızca su verilecek.Sınav güvenliğinde yapay zeka desteğiSınav güvenliğini artırmak amacıyla birçok okulda yeni teknolojiler kullanıldı.Binaların girişlerinde görevli personelin üst arama kontrollerinin sağlanması ve sınav evraklarının dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli kamera sistemleri kuruldu. Bazı sınav salonlarında da kamera sistemiyle takip gerçekleştiriliyor.Sınava girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere alınacakKatılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme sistemi kapsamında liselere yerleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/cumartesi-ilk-kez-olacak-lgsde-ogrencilere-meyveli-yulaf-bar-ceviz-kuru-uzum-ve-su-dagitilacak-1106447431.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)