Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/cumartesi-ilk-kez-olacak-lgsde-ogrencilere-meyveli-yulaf-bar-ceviz-kuru-uzum-ve-su-dagitilacak-1106447431.html
Cumartesi ilk kez olacak: LGS'de öğrencilere meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su dağıtılacak
Cumartesi ilk kez olacak: LGS'de öğrencilere meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su dağıtılacak
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T10:12+0300
2026-06-12T10:13+0300
yaşam
lgs
lgs
liseye geçiş sistemi (lgs)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_e7438c568084b9e9d29ecb1c7037c277.jpg
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.1 milyonu aşkın öğrenci başvuru yaptıMerkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.LGS saat kaçta?İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.Beslenme paketi dağıtılacakÖğrencilere bu yıl ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.Bununla birlikte, sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bina girişlerinde üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumu gerçekleştirilecek.Kimlik belgesi bulundurmak zorunluÖğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.Sınav puanları hesaplanırken sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikametgah adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090034828_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_8fad8c657e4006fe92bfcaa0009900f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)
lgs, lgs, liseye geçiş sistemi (lgs)

Cumartesi ilk kez olacak: LGS'de öğrencilere meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve su dağıtılacak

10:12 12.06.2026 (güncellendi: 10:13 12.06.2026)
© AALGS sınav tarihi 2025
LGS sınav tarihi 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yarın düzenlenecek.

1 milyonu aşkın öğrenci başvuru yaptı

Merkezi sınava 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvuru yaptı. Sınav, yurt içinde 81 il ve 920 ilçedeki 4 bin 244 binada, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.
Katılım zorunluluğunun bulunmadığı sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.
Sınavda, 8'inci sınıf öğretim programlarındaki kazanımlar esas alınacak ve öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç gibi becerilerinin ölçüleceği sorulara yer verilecek.

LGS saat kaçta?

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.
Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek.
İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.
Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Beslenme paketi dağıtılacak

Öğrencilere bu yıl ilk kez, sözel ve sayısal oturumları arasındaki dinlenme süresinde beslenme ihtiyaçlarını karşılamak, sınav kaygısını azaltmak ve motivasyonu artırmak amacıyla kuru meyveli yulaf bar, ceviz, kuru üzüm ve sudan oluşan beslenme paketi dağıtılacak.
Bununla birlikte, sınavda güvenliğin artırılması amacıyla bina girişlerinde üst arama kontrolünün sağlanması, toplantı odalarında ise sınav evraklarının salon görevlilerine dağıtım süreçlerinin izlenebilmesi için yapay zeka destekli altyapıya sahip kamera kurulumu gerçekleştirilecek.

Kimlik belgesi bulundurmak zorunlu

Öğrenciler sınava gelirken yanlarında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiyle geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olacak. Ayrıca öğrencilerin yanlarında en az iki koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, birer kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulundurması gerekecek.
Sınav puanları hesaplanırken sözel ve sayısal alanlardaki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
Sınava katılmayan öğrencilerin yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikametgah adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.
Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz'da yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları ise 5-14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала