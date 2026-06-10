https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/filipinlerdeki-78lik-depremde-can-kaybi-yukseliyor-yuzlerce-yarali-var-1106392777.html

Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor: Yüzlerce yaralı var

Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor: Yüzlerce yaralı var

Sputnik Türkiye

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T11:43+0300

2026-06-10T11:43+0300

2026-06-10T11:43+0300

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filipinler

mindanao

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

deprem

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Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 45 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada da 2 bin 994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı.Öte yandan, Filipin Ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiğini bildirdi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/filipinlerde-78-buyuklugunde-deprem-tsunami-dalgalari-1-metreyi-gecti-1106326283.html

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filipinler, mindanao, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem