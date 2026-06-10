Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor: Yüzlerce yaralı var
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
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Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.
© AA / Trabzon AFADFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Trabzon AFAD
Açıklamada, 45 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada da 2 bin 994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı.
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
Öte yandan, Filipin Ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiğini bildirdi.
© AA / Filipinler İtfaiye TeşkilatıFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Filipinler İtfaiye Teşkilatı
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.