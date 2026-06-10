Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/filipinlerdeki-78lik-depremde-can-kaybi-yukseliyor-yuzlerce-yarali-var-1106392777.html
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor: Yüzlerce yaralı var
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor: Yüzlerce yaralı var
Sputnik Türkiye
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T11:43+0300
2026-06-10T11:43+0300
dünya
filipinler
mindanao
abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106393360_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb5c0f0ec295f69f63dce9e7653e5c65.jpg
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.Açıklamada, 45 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada da 2 bin 994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı.Öte yandan, Filipin Ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiğini bildirdi.ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı."Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/filipinlerde-78-buyuklugunde-deprem-tsunami-dalgalari-1-metreyi-gecti-1106326283.html
filipinler
mindanao
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0a/1106393360_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c75c5d490f5f67e6b1d33fc4a02c4c0d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, mindanao, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem
filipinler, mindanao, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs), deprem

Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor: Yüzlerce yaralı var

11:43 10.06.2026
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Daniel Ceng
Abone ol
Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde 8 Haziran'da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısının 45'e yükseldiği bildirildi.
Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Sivil Savunma Bürosu (OCD), depremde yaşanan kayıplara ilişkin açıklama yaptı.
© AA / Trabzon AFADFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Trabzon AFAD
Açıklamada, 45 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği, 630 kişinin yaralandığı ve 17 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada da 2 bin 994 evin depremde hasar gördüğü aktarıldı.
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
Öte yandan, Filipin Ordusu ise depremden etkilenen bölgelerde arama ve kurtarma ekibi görevlendirdiğini bildirdi.
© AA / Filipinler İtfaiye TeşkilatıFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Filipinler İtfaiye Teşkilatı
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, 8 Haziran'da Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesinin 26 kilometre güneybatısında 7,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedilmişti.
© AA / Daniel CengFilipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
Filipinler'deki 7.8'lik depremde can kaybı yükseliyor
© AA / Daniel Ceng
USGS, depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıklamıştı.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Filipinler'de büyük çaplı depremler sık yaşanıyor.
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
SON DEPREMLER
Filipinler'de 7.8 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
8 Haziran , 06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала