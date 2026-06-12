https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/uzun-yasamin-sirri-arastirma-ideal-egzersiz-suresini-ortaya-koydu-1106462243.html
Uzun yaşamın sırrı: Araştırma ideal egzersiz süresini ortaya koydu
Uzun yaşamın sırrı: Araştırma ideal egzersiz süresini ortaya koydu
Sputnik Türkiye
147 binden fazla kişinin 30 yıl boyunca takip edildiği araştırmaya göre, haftada 90 ila 120 dakika kuvvet antrenmanı yapmak ölüm riskini azaltabiliyor. Buna... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T15:35+0300
2026-06-12T15:35+0300
2026-06-12T15:35+0300
sağlik
abd
bilim
egzersiz
uzun yaşam
sağlıklı yaşam
aerobik
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Uzun ve sağlıklı bir yaşam için ne kadar egzersiz yapılması gerektiği yıllardır tartışılıyor. İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde (British Journal of Sports Medicine) yayımlanan yeni bir araştırma ise haftada 90 ila 120 dakika kuvvet antrenmanının önemli sağlık faydaları sağlayabileceğini ortaya koydu.Araştırmada, ABD'de yürütülen üç büyük sağlık çalışmasının verileri incelendi. Toplam 147 bin 374 kişinin yer aldığı çalışmada katılımcılar yaklaşık 30 yıl boyunca takip edildi.Bilim insanları, ağırlık kaldırma, şınav, squat ve lunge gibi kas güçlendirici egzersizlerle ölüm riski arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.Haftada 90-120 dakika en büyük faydayı sağladıAnaliz sonuçlarına göre haftada 90 ila 119 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riski yüzde 13 daha düşük bulundu.Aynı süre aralığında egzersiz yapanlarda kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 19, nörolojik hastalıklara bağlı ölüm riskinin ise yüzde 27 daha düşük olduğu görüldü.Araştırmacılar, haftalık kuvvet antrenmanı süresinin 120 dakikanın üzerine çıkmasının ise ek bir fayda sağlamadığını belirtti.Aerobik egzersizle birlikte etkisi artıyorÇalışmada en düşük ölüm riskinin, kuvvet antrenmanını düzenli aerobik egzersizlerle birleştiren kişilerde görüldüğü kaydedildi.Yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet ve tenis gibi aerobik aktivitelerle birlikte haftada 60 ila 119 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde ölüm riskinin belirgin şekilde azaldığı tespit edildi.Araştırmaya göre en aktif gruptaki katılımcıların ölüm riski, daha hareketsiz bireylere kıyasla yüzde 45'e kadar düştü. Aerobik egzersiz düzeyi çok yüksek olan kişilerde ise risk azalması yüzde 53 ila 58 arasında değişti.Ancak araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve kuvvet antrenmanının doğrudan daha uzun yaşam sağladığını kesin olarak kanıtlamadığını vurguladı. Egzersiz verilerinin katılımcıların kendi beyanlarına dayanması ve antrenmanların şiddeti hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaması da çalışmanın sınırlılıkları arasında gösterildi.Buna rağmen araştırmacılar, mevcut bulguların kas güçlendirici egzersizlerin uzun vadeli sağlık üzerindeki olumlu etkilerini desteklediğini ve aerobik egzersizlerle birlikte uygulanmasının en yüksek faydayı sağlayabileceğini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abdde-et-yiyen-parazitik-sinege-karsi-acil-mudahale-baslatildi-1106452355.html
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abd, bilim, egzersiz, uzun yaşam, sağlıklı yaşam, aerobik
abd, bilim, egzersiz, uzun yaşam, sağlıklı yaşam, aerobik
Uzun yaşamın sırrı: Araştırma ideal egzersiz süresini ortaya koydu
147 binden fazla kişinin 30 yıl boyunca takip edildiği araştırmaya göre, haftada 90 ila 120 dakika kuvvet antrenmanı yapmak ölüm riskini azaltabiliyor. Buna göre en büyük fayda ise ağırlık çalışmasının aerobik egzersizlerle birleştirilmesiyle görülüyor.
Uzun ve sağlıklı bir yaşam için ne kadar egzersiz yapılması gerektiği yıllardır tartışılıyor. İngiliz Spor Hekimliği Dergisi'nde (British Journal of Sports Medicine) yayımlanan yeni bir araştırma ise haftada 90 ila 120 dakika kuvvet antrenmanının önemli sağlık faydaları sağlayabileceğini ortaya koydu.
Araştırmada, ABD'de yürütülen üç büyük sağlık çalışmasının verileri incelendi. Toplam 147 bin 374 kişinin yer aldığı çalışmada katılımcılar yaklaşık 30 yıl boyunca takip edildi.
Bilim insanları, ağırlık kaldırma, şınav, squat ve lunge gibi kas güçlendirici egzersizlerle ölüm riski arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.
Haftada 90-120 dakika en büyük faydayı sağladı
Analiz sonuçlarına göre haftada 90 ila 119 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde herhangi bir nedene bağlı ölüm riski yüzde 13 daha düşük bulundu.
Aynı süre aralığında egzersiz yapanlarda kalp-damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 19, nörolojik hastalıklara bağlı ölüm riskinin ise yüzde 27 daha düşük olduğu görüldü.
Araştırmacılar, haftalık kuvvet antrenmanı süresinin 120 dakikanın üzerine çıkmasının ise ek bir fayda sağlamadığını belirtti.
Aerobik egzersizle birlikte etkisi artıyor
Çalışmada en düşük ölüm riskinin, kuvvet antrenmanını düzenli aerobik egzersizlerle birleştiren kişilerde görüldüğü kaydedildi.
Yürüyüş, koşu, yüzme, bisiklet ve tenis gibi aerobik aktivitelerle birlikte haftada 60 ila 119 dakika kuvvet antrenmanı yapan kişilerde ölüm riskinin belirgin şekilde azaldığı tespit edildi.
Araştırmaya göre en aktif gruptaki katılımcıların ölüm riski, daha hareketsiz bireylere kıyasla yüzde 45'e kadar düştü. Aerobik egzersiz düzeyi çok yüksek olan kişilerde ise risk azalması yüzde 53 ila 58 arasında değişti.
Ancak araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel nitelikte olduğunu ve kuvvet antrenmanının doğrudan daha uzun yaşam sağladığını kesin olarak kanıtlamadığını vurguladı. Egzersiz verilerinin katılımcıların kendi beyanlarına dayanması ve antrenmanların şiddeti hakkında ayrıntılı bilgi bulunmaması da çalışmanın sınırlılıkları arasında gösterildi.
Buna rağmen araştırmacılar, mevcut bulguların kas güçlendirici egzersizlerin uzun vadeli sağlık üzerindeki olumlu etkilerini desteklediğini ve aerobik egzersizlerle birlikte uygulanmasının en yüksek faydayı sağlayabileceğini belirtti.