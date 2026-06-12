https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/abdde-et-yiyen-parazitik-sinege-karsi-acil-mudahale-baslatildi-1106452355.html
ABD’de et yiyen parazitik sineğe karşı acil müdahale başlatıldı
ABD’de et yiyen parazitik sineğe karşı acil müdahale başlatıldı
Sputnik Türkiye
ABD’de açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyla beslenen Yeni Dünya vida kurdu sineğinin yeniden görülmesi üzerine sağlık ve tarım kurumları acil müdahale... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T12:01+0300
2026-06-12T12:01+0300
2026-06-12T12:01+0300
sağlik
abd
teksas
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
vida kurdu sineği
yeni dünya vida kurdu (nws)
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), “Yeni Dünya vida kurdu sineği” olarak bilinen parazitik bir sinek türüne karşı acil durum müdahalesi başlattı.ABD basınında yer alan haberlere göre, açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyla beslenen bu sinek türünün yeniden tespit edilmesi üzerine sağlık otoriteleri harekete geçti. CDC’nin acil müdahale mekanizmasını devreye soktuğu, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (HHS) da durumu doğruladığı bildirildi.ABD Tarım Bakanlığının ise özellikle çiftlik hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, yayılımın kontrol altına alınması için kısırlaştırılmış sinek yönteminin de kullanıldığı aktarıldı.Hafta başında Bakanlıktan yapılan açıklamada Teksas'taki ana kümelenmenin dışında üç yeni vakanın doğrulandığı, toplam vaka sayısının beşe çıktığı duyurulmuştu.Yeni Dünya vida kurdu sineği nedir?“Yeni Dünya vida kurdu sineği”, yaşam döngüsünü canlı konaklar üzerinde sürdüren ve açık yaralara bıraktığı larvalarla doku kaybına yol açabilen parazitik bir tür olarak biliniyor.Söz konusu tür, 1960’lı yıllarda ABD’de tamamen ortadan kaldırıldığı, 2017’de Florida’da görülen küçük çaplı bir salgının ise kontrol altına alındı. Parazitik sinekler, yaşam döngülerini başka canlıların üzerinde veya içinde sürdüren iki kanatlı böcekler olarak tanımlanıyor.Orta ve Güney Amerika'da yaygın olarak bulunan vida kurdu sineğinin dişilerinin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar canlı dokuları besin olarak kullanarak 'miyaz' adı verilen bir enfeksiyona neden oluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/et-yiyen-parazit-krizi-buyuyor-yeni-tespitlerle-endise-artti-1106378469.html
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abd, teksas, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), vida kurdu sineği, yeni dünya vida kurdu (nws)
abd, teksas, abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc), vida kurdu sineği, yeni dünya vida kurdu (nws)
ABD’de et yiyen parazitik sineğe karşı acil müdahale başlatıldı
ABD’de açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyla beslenen Yeni Dünya vida kurdu sineğinin yeniden görülmesi üzerine sağlık ve tarım kurumları acil müdahale sürecini devreye soktu.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), “Yeni Dünya vida kurdu sineği” olarak bilinen parazitik bir sinek türüne karşı acil durum müdahalesi başlattı.
ABD basınında yer alan haberlere göre, açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyla beslenen bu sinek türünün yeniden tespit edilmesi üzerine sağlık otoriteleri harekete geçti. CDC’nin acil müdahale mekanizmasını devreye soktuğu, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’nın (HHS) da durumu doğruladığı bildirildi.
ABD Tarım Bakanlığının ise özellikle çiftlik hayvanlarını korumaya yönelik çalışmalar yürüttüğü, yayılımın kontrol altına alınması için kısırlaştırılmış sinek yönteminin de kullanıldığı aktarıldı.
Hafta başında Bakanlıktan yapılan açıklamada Teksas'taki ana kümelenmenin dışında üç yeni vakanın doğrulandığı, toplam vaka sayısının beşe çıktığı duyurulmuştu.
Yeni Dünya vida kurdu sineği nedir?
“Yeni Dünya vida kurdu sineği”, yaşam döngüsünü canlı konaklar üzerinde sürdüren ve açık yaralara bıraktığı larvalarla doku kaybına yol açabilen parazitik bir tür olarak biliniyor.
Söz konusu tür, 1960’lı yıllarda ABD’de tamamen ortadan kaldırıldığı, 2017’de Florida’da görülen küçük çaplı bir salgının ise kontrol altına alındı. Parazitik sinekler, yaşam döngülerini başka canlıların üzerinde veya içinde sürdüren iki kanatlı böcekler olarak tanımlanıyor.
Orta ve Güney Amerika'da yaygın olarak bulunan vida kurdu sineğinin dişilerinin bıraktığı yumurtalardan çıkan larvalar canlı dokuları besin olarak kullanarak 'miyaz' adı verilen bir enfeksiyona neden oluyor.