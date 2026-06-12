Türkiye Dünya Kupası'nda ilk maçına pazar günü çıkacak: Futbol yorumcusu Dinç anlattı, grupta 3'te 3 gelir mi?

Teknik direktörün geçmiş futbol kariyerine ya da antrenörlük kariyerine ya da bulunduğu ülkede ne kadar saygı gördüğü ile doğru orantılıdır. Bu yıldızları yönetmek tabii ki zor. Ama Vincenzo Montella gerçekten çok önemli bir futbol adamı. Hem İtalya futbolunda hem de Türkiye'de milli futbol takımımızdan önce çalıştırdığı takıma baktığımızda, hatta o takımdan ayrılırken, hatta milli takım teknik direktörünün başındayken bile üç büyüklere yazılan bir futbol adamı. Dolayısıyla ben oyuncuların da Montella'ya çok saygı duyduğunu, ki röportajlarında da özel görüşmelerimde de birçok kez buna şahit oluyorum. Oyuncularla ilişkisi çok iyi. Oyuncuların ona verdiği reaksiyon da çok iyi. Bu tip yıldızları yönetmek çok zordur. Ama benzerini Okan Buruk da Galatasaray'da yapıyor örneğin. Dolayısıyla bunları yönetebilmek aslında teknik direktörlerin en önemli işlerinden bir tanesi. Pep niye Pep oluyor (Pep Guardiola)? Onları iyi yönettiği için, onları iyi organize ettiği için ve geçmişte elde ettiği başarılarla. Şimdi Vincenzo Montella da bu arada yani bu ülkeyi üçüncü kez Dünya Kupası'na bir tanesinde kurayla gittik. Bir tanesinde kurayla gittik Dünya Kupası'na. Bir de işte Şenol Güneş'in götürdüğü bir futbol ikliminden bahsediyoruz. Yani hepi topu üçüncü kez Dünya Kupası'na gidiyoruz ve götüren adamına da Montella. Bir kere Türk futbol tarihine geçti. Oyuncular da bunun farkında. Oyuncular da son derece saygılı bir şekilde davranıyorlar. Ya ben burada bir başarısızlık hikayesi asla görmüyorum. Asla böyle bir beklentim yok. Tam tersine sürpriz yapabilecek bir milli takımımız var.