https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/abdye-girisine-izin-verilmemisti-somalili-hakem-uefa-super-kupa-macini-yonetecek-1106437725.html
ABD'ye girişine izin verilmemişti: Somalili hakem, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek
ABD'ye girişine izin verilmemişti: Somalili hakem, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek
Sputnik Türkiye
Dünya Kupası’nda ABD’ye girişine izin verilmeyen Somali hakemi Omar Abdulkadir Artan, 2026 UEFA Süper Kupa maçında görev almak üzere atandı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T19:53+0300
2026-06-11T19:53+0300
2026-06-11T19:53+0300
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34 yaşındaki Somali hakemi Omar Abdulkadir Artan, terör örgütleriyle bağlantılı şüpheli kişilerle ilişkisi gerekçesiyle ABD’ye alınmamıştı.FIFA, 2025 yılında Afrika’da 'En İyi Erkek Hakem' seçilen Artan’ın turnuvada görev yapamayacağını doğrularken, ABD kararına karşı mücadele edemedi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Somali’den hakem Omar Artan’a olanlar üzücü. Ama ne yazık ki her şeyi kontrol edemiyoruz. Denedik…'' dedi.Dünya Kupası’nda görev yapmasına izin verilmeyen Somalili hakem, 2026 UEFA Süper Kupa maçında görev yapmak üzere atandı. Artan, PSG ve Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/trump-abd-dunya-kupasi-icin-dogru-kisilerin-girisine-odaklaniyor-1106409708.html
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abd, somali, uefa süper kupa, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, hakem
abd, somali, uefa süper kupa, dünya kupası, maç, maç yayını, tarihi maç, hakem
ABD'ye girişine izin verilmemişti: Somalili hakem, UEFA Süper Kupa maçını yönetecek
Dünya Kupası’nda ABD’ye girişine izin verilmeyen Somali hakemi Omar Abdulkadir Artan, 2026 UEFA Süper Kupa maçında görev almak üzere atandı.
34 yaşındaki Somali hakemi Omar Abdulkadir Artan, terör örgütleriyle bağlantılı şüpheli kişilerle ilişkisi gerekçesiyle ABD’ye alınmamıştı.
FIFA, 2025 yılında Afrika’da 'En İyi Erkek Hakem' seçilen Artan’ın turnuvada görev yapamayacağını doğrularken, ABD kararına karşı mücadele edemedi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, “Somali’den hakem Omar Artan’a olanlar üzücü. Ama ne yazık ki her şeyi kontrol edemiyoruz. Denedik…'' dedi.
Dünya Kupası’nda görev yapmasına izin verilmeyen Somalili hakem, 2026 UEFA Süper Kupa maçında görev yapmak üzere atandı. Artan, PSG ve Aston Villa arasındaki UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.