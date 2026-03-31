Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda

Sputnik Türkiye

A Milli Takım Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Türkiye, 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda ABD, Avustralya... 31.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-31T23:52+0300

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası vizesi aldı. Bu sonuçla ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Türkiye 24 yıl sonra yeniden organizasyona adını yazdırdı.2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda yer alacak Türkiye, grupta ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak.Fadil Vokrri Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu attı.A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella ilk hamlesini 69. dakikada yaptı.Bu dakikada Kerem Aktürkoğlu kenara gelirken, Barış Alper Yılmaz oyuna dahil oldu. Mili takımı Kosova karşısında öne geçiren golü atan Kerem Aktürkoğlu 45+1. dakikada sarı kart görmüştü.İtalyan teknik adam, ilerleyen dakikalarda Eren Elmalı, Salih Özcan, Mert Müldür ve Deniz Gül'ü de oyuna aldı.Milli takımın kaptanı Hakan Çalhanoğlu maçın 83. dakikasında oyundan çıkınca kaptanlık pazubandını Orkun Kökçü taktı.Ay-yıldızlı ekip Dünya Kupası play-off etabında oynadığı iki maçı da gol yemeden tamamladı.Play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen Türkiye, play-off finalinde de Kosova'yı aynı skorla mağlup etti.A Milli Takım 2002 Dünya Kupası'nda 3. olmuştuSon olarak Güney Kore ve Japonya'nın 2002 yılında ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımı, organizasyonu 3. olarak tamamlamıştı.Brezilya, Kosta Rika ve Çin'in olduğu grubu 2. sırada bitiren milliler, son 16 turunda Japonya'yı, çeyrek finalde de Senegal'i eleyerek yarı final bileti almıştı. Yarı finalde Brezilya'ya 1-0 kaybeden A Milli Futbol Takımı, 3.'lük mücadelesinde ev sahibi Güney Kore'yi 3-2 yenmişti.Türkiye 3. kez Dünya Kupası'ndaA Milli Futbol Takımı tarihinde 3. kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek.Türkiye daha önce 1950, 1954 ve 2002'de Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmış ancak 1950'de Brezilya'da düzenlenen organizasyona dönemin imkansızlıkları sebebiyle katılamamıştı.İlk katılım 1954A Milli Futbol Takımı'nın yer aldığı ilk Dünya Kupası organizasyonu 1954'te oldu.Macaristan, Batı Almanya ve Güney Kore'yle aynı grupta yer alan A Miili Takım ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 mağlup olurken ikinci maçında Güney Kore'yi 7-0 yenmişti.Grup formatı gereği Batı Almanya'yla yeniden karşılaşan Türkiye, rakibine 7-2 mağlup olarak elendi.A Milli Futbol Takımı'nın katıldığı sonraki Dünya Kupası macerası 48 yıl sonra gerçekleşti. 2002 yılında play-off turunda Avusturya'yı geçerek organizasyona katılma hakkı kazanan milliler; turnuvayı 3. sırada tamamlayarak tarihi başarı elde etti.

