https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rusya-muftusu-gaynutdinden-rusya-gunu-mesaji-barisi-ve-kardesligi-koruyalim-1106441121.html

Rusya Müftüsü Gaynutdin’den ‘Rusya Günü’ mesajı: Barışı ve kardeşliği koruyalım

Rusya Müftüsü Gaynutdin’den ‘Rusya Günü’ mesajı: Barışı ve kardeşliği koruyalım

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında, Rusya halkına barış ve... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T00:23+0300

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Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, vatandaşlara kalplerinde barışı ve yakınlarına olan sevgiyi koruma çağrısında bulunarak, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.Müftü, Rusya Günü’nün ülke için özel bir tarih ve önemli bir vesile olduğunu belirterek, Rusya’nın çok uluslu halkının egemenliği, birliği, özgürlüğü ve zengin manevi-kültürel mirasıyla haklı bir gurur duyduğunu kaydetti.

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ravil gaynutdin, müftü, rusya federasyonu, rusya günü, mesaj, rusya, rusya federasyonu müslümanları ruhani i̇daresi