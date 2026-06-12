https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/rusya-muftusu-gaynutdinden-rusya-gunu-mesaji-barisi-ve-kardesligi-koruyalim-1106441121.html
Rusya Müftüsü Gaynutdin’den ‘Rusya Günü’ mesajı: Barışı ve kardeşliği koruyalım
Rusya Müftüsü Gaynutdin’den ‘Rusya Günü’ mesajı: Barışı ve kardeşliği koruyalım
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında, Rusya halkına barış ve... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T00:23+0300
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Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, vatandaşlara kalplerinde barışı ve yakınlarına olan sevgiyi koruma çağrısında bulunarak, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.Müftü, Rusya Günü’nün ülke için özel bir tarih ve önemli bir vesile olduğunu belirterek, Rusya’nın çok uluslu halkının egemenliği, birliği, özgürlüğü ve zengin manevi-kültürel mirasıyla haklı bir gurur duyduğunu kaydetti.
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ravil gaynutdin, müftü, rusya federasyonu, rusya günü, mesaj, rusya, rusya federasyonu müslümanları ruhani i̇daresi
Rusya Müftüsü Gaynutdin’den ‘Rusya Günü’ mesajı: Barışı ve kardeşliği koruyalım
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya Günü dolayısıyla yayınladığı tebrik mesajında, Rusya halkına barış ve sevgi çağrısında bulundu.
Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Şeyh Ravil Gaynutdin, Rusya Günü vesilesiyle yayınladığı mesajda, vatandaşlara kalplerinde barışı ve yakınlarına olan sevgiyi koruma çağrısında bulunarak, ülkenin bağımsızlığı, birliği ve manevi mirasının gelecek nesillere aktarılmasının ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.
Sevgili kardeşlerim! Bu bayram gününde, tüm kalbimle, kalplerinizde barışı ve yakınlarınıza olan sevgiyi korumanızı diliyorum. Yüce Rabbime dualarımı yöneltiyor, Rusya’yı kutsamasını, ona refah bahşetmesini ve onu oluşturan halkların yapıcı çabalarını desteklemesini niyaz ediyorum.
Müftü, Rusya Günü’nün ülke için özel bir tarih ve önemli bir vesile olduğunu belirterek, Rusya’nın çok uluslu halkının egemenliği, birliği, özgürlüğü ve zengin manevi-kültürel mirasıyla haklı bir gurur duyduğunu kaydetti.
Vatanımızın çok uluslu halkı, egemenliği, birliği, özgürlüğü ve son derece zengin manevi ve kültürel hazineleriyle haklı olarak gurur duymaktadır. Atalarımızın büyük fedakarlıklarla bize bıraktığı bu mirası, modern Rusya’nın vatandaşları olarak kaybetme hakkımız yok. Eminim ki, vatan sevgisi ve ortak manevi-ahlaki değerlerimiz, yüzyıllara dayanan kardeşliğimizi yıkmaya kimsenin güç yetirmesine izin vermeyecektir.