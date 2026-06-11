https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kremlinden-abd-iran-ve-israile-cagri-muzakere-masasina-donun-1106426307.html

Kremlin'den ABD, İran ve İsrail'e çağrı: Müzakere masasına dönün

Kremlin'den ABD, İran ve İsrail'e çağrı: Müzakere masasına dönün

Sputnik Türkiye

Peskov, İran ile yaşanan gerilimde taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, krizin çözüm yolu olarak müzakere masasına dönülmesini işaret etti. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T13:02+0300

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dmitriy peskov

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'daki çatışmanın taraflarını müzakere masasına dönmeye çağırdı.Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Peskov, devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, yaşanan tırmanışın bölge ve dünya için doğurabileceği risklere dikkat çekerek, "Biz her şeye rağmen müzakere sürecine geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini müzakereleri uzatmakla suçlayıp kapsamlı bir saldırı tehdidinde bulunmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı, gece saatlerinde İran'a yönelik hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu. Tahran ise bu saldırılara, bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi.🗣Peskov'un açıklamasından öne çıkanlar:🔴İran çevresindeki gerilimin yeniden tırmanması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için yeni sonuçlar doğurma riski taşıyor🔴AB'nin Rus bankalarına yönelik yasa dışı yaptırımları yeni değil, Rusya'nın büyük bankaları uzun süredir yaptırımlar altında🔴Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektöründeki durumu yakından takip ediyor ve istikrarını korumak için önlemler alıyor

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abd, i̇ran, i̇srail, kremlin, rusya merkez bankası, rusya, dmitriy peskov