Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kremlinden-abd-iran-ve-israile-cagri-muzakere-masasina-donun-1106426307.html
Kremlin'den ABD, İran ve İsrail'e çağrı: Müzakere masasına dönün
Kremlin'den ABD, İran ve İsrail'e çağrı: Müzakere masasına dönün
Sputnik Türkiye
Peskov, İran ile yaşanan gerilimde taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, krizin çözüm yolu olarak müzakere masasına dönülmesini işaret etti. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:02+0300
2026-06-11T13:02+0300
dünya
abd
i̇ran
i̇srail
kremlin
rusya merkez bankası
rusya
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_f51ffcf5629e9e1c4950d907d08a9073.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'daki çatışmanın taraflarını müzakere masasına dönmeye çağırdı.Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Peskov, devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov, yaşanan tırmanışın bölge ve dünya için doğurabileceği risklere dikkat çekerek, "Biz her şeye rağmen müzakere sürecine geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini müzakereleri uzatmakla suçlayıp kapsamlı bir saldırı tehdidinde bulunmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı, gece saatlerinde İran'a yönelik hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu. Tahran ise bu saldırılara, bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi.🗣Peskov'un açıklamasından öne çıkanlar:🔴İran çevresindeki gerilimin yeniden tırmanması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için yeni sonuçlar doğurma riski taşıyor🔴AB'nin Rus bankalarına yönelik yasa dışı yaptırımları yeni değil, Rusya'nın büyük bankaları uzun süredir yaptırımlar altında🔴Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektöründeki durumu yakından takip ediyor ve istikrarını korumak için önlemler alıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/iran-devrim-muhafizlarindan-hurmuz-bogazi-aciklamasi-yaklasmak-dusmanla-isbirligi-sayilacak-1106417379.html
i̇ran
i̇srail
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/13/1104367363_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_443a616b3c4002da51233b0cfad1a639.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇ran, i̇srail, kremlin, rusya merkez bankası, rusya, dmitriy peskov
abd, i̇ran, i̇srail, kremlin, rusya merkez bankası, rusya, dmitriy peskov

Kremlin'den ABD, İran ve İsrail'e çağrı: Müzakere masasına dönün

13:02 11.06.2026
© Sputnik / Natalia SeliverstovaKremlin de Moscú
Kremlin de Moscú - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Abone ol
Peskov, İran ile yaşanan gerilimde taraflara sağduyu çağrısında bulunarak, krizin çözüm yolu olarak müzakere masasına dönülmesini işaret etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ortadoğu'daki çatışmanın taraflarını müzakere masasına dönmeye çağırdı.
Gelişmeler üzerine açıklamalarda bulunan Peskov, devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Peskov, yaşanan tırmanışın bölge ve dünya için doğurabileceği risklere dikkat çekerek, "Biz her şeye rağmen müzakere sürecine geri dönülmesi çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimini müzakereleri uzatmakla suçlayıp kapsamlı bir saldırı tehdidinde bulunmasının ardından bölgede tansiyon yükseldi. ABD Merkez Komutanlığı, gece saatlerinde İran'a yönelik hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu. Tahran ise bu saldırılara, bölgedeki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi.

🗣Peskov'un açıklamasından öne çıkanlar:

🔴İran çevresindeki gerilimin yeniden tırmanması, bölgedeki durum ve uluslararası ekonomi için yeni sonuçlar doğurma riski taşıyor

🔴AB'nin Rus bankalarına yönelik yasa dışı yaptırımları yeni değil, Rusya'nın büyük bankaları uzun süredir yaptırımlar altında

🔴Rusya Merkez Bankası, Rus bankacılık sektöründeki durumu yakından takip ediyor ve istikrarını korumak için önlemler alıyor
İran Devrim Muhafızları askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
DÜNYA
İran Devrim Muhafızları'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması: 'Yaklaşmak düşmanla işbirliği sayılacak'
10:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала