https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hatayda-aniz-yangini-cikti-zeytin-bahceleri-zarar-gordu-1106441719.html
Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü
Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçradı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T00:48+0300
2026-06-12T00:48+0300
2026-06-12T00:48+0300
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yangın felaketi
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zeytin
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Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytinliklere ulaştı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/manisada-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106406116.html
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türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, zeytin, zeytin ağacı
türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, zeytin, zeytin ağacı
Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçradı.
Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytinliklere ulaştı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.