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Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü
Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçradı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye
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Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytinliklere ulaştı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/manisada-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106406116.html
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türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, zeytin, zeytin ağacı
türkiye, hatay, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, yangın söndürme tüpü, zeytin, zeytin ağacı

Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü

00:48 12.06.2026
© AA / Hatay Büyükşehir BelediyesiHatay'da anız yangını
Hatay'da anız yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA / Hatay Büyükşehir Belediyesi
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Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçradı.
Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytinliklere ulaştı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
TÜRKİYE
Manisa'da orman yangını: Ekipler alevleri kontrol altına aldı
10 Haziran , 17:39
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