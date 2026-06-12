https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/hatayda-aniz-yangini-cikti-zeytin-bahceleri-zarar-gordu-1106441719.html

Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü

Hatay'da anız yangını çıktı: Zeytin bahçeleri zarar gördü

Sputnik Türkiye

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anız yakılması sonucu başlayan yangın, zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçelere sıçradı. 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T00:48+0300

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Güzelce ve Karaçağıl mahalleleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çevredeki zeytinliklere ulaştı. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınırken, yaklaşık 200 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/manisada-orman-yangini-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1106406116.html

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