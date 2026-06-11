https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-iki-yerlesimi-ele-gecirdi-1106425950.html
Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta iki yerleşimi ele geçirdi
Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta iki yerleşimi ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşimin kontrolünü daha ele... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:03+0300
2026-06-11T13:03+0300
2026-06-11T13:03+0300
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rusya savunma bakanlığı
harkov
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rus ordusu
özel askeri harekat
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nde Ohrimovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu'na bağlı birliklerse kararlı eylemler sonucu DHC'de Roskoşnoye yerleşiminde kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.220 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 27 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan mühimmat ve yakıt depolarını, ulaşım ve enerji altyapı tesisleri ile uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma alanlarını, ayrıca 142 farklı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 Storm Shadow seyir füzesi, 3 uzun menzilli Neptun füzesi, 10 güdümlü hava bombası ve 798 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1106157707.html
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donbass
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rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp
rusya, rusya savunma bakanlığı, harkov, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rus ordusu, özel askeri harekat, ukrayna silahlı kuvvetleri, kayıp
Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta iki yerleşimi ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nde Ohrimovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Güney Askeri Grubu'na bağlı birliklerse kararlı eylemler sonucu DHC'de Roskoşnoye yerleşiminde kontrol sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.220 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 27 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan mühimmat ve yakıt depolarını, ulaşım ve enerji altyapı tesisleri ile uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma alanlarını, ayrıca 142 farklı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 Storm Shadow seyir füzesi, 3 uzun menzilli Neptun füzesi, 10 güdümlü hava bombası ve 798 uçak tipi İHA önledi.