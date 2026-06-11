https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ve-donbassta-iki-yerlesimi-ele-gecirdi-1106425950.html

Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta iki yerleşimi ele geçirdi

Rus ordusu Harkov Bölgesi’nde ve Donbass’ta iki yerleşimi ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin kararlı eylemler sonucu Harkov Bölgesi’nde ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki yerleşimin kontrolünü daha ele... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T13:03+0300

2026-06-11T13:03+0300

2026-06-11T13:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya savunma bakanlığı

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donbass

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donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordu birliklerinin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat bölgesinde son bir günde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'nde Ohrimovka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu'na bağlı birliklerse kararlı eylemler sonucu DHC'de Roskoşnoye yerleşiminde kontrol sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.220 kadar Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 27 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan mühimmat ve yakıt depolarını, ulaşım ve enerji altyapı tesisleri ile uzun menzilli İHA depolama ve fırlatma alanlarını, ayrıca 142 farklı bölgede Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 3 Storm Shadow seyir füzesi, 3 uzun menzilli Neptun füzesi, 10 güdümlü hava bombası ve 798 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260601/rus-ordusu-donbassta-bir-yerlesim-biriminde-daha-kontrolu-sagladi-1106157707.html

rusya

harkov

donbass

ukrayna

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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