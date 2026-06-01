Rus ordusu Donbass’ta bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı. 01.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-01T13:03+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
rusya savunma bakanlığı
özel askeri harekat
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamaya göre, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Tihonovka yerleşim birimlerinin kontrolü ele geçirildi.Düşman güçlerin son bir günde tüm cephelerde verdiği toplam kayıp 1.335 asker ve 7 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna ordusunun kullandığı enerji, kara ve deniz ulaşım altyapısı tesisleri, uzun menzilli İHA’ların üretildiği ve fırlatıldığı yerler, ayrıca Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler dahil 137 nokta imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 9 güdümlü uçak bombasını ve 233 uçak tipi İHA’sını engelledi.
rusya, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat
