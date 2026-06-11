https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/real-madrid-jose-mourinhoyu-acikladi-sozlesme-detaylari-belli-oldu-1106439469.html

Real Madrid, Jose Mourinho'yu açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu

Real Madrid, Jose Mourinho'yu açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu

Sputnik Türkiye

İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T22:10+0300

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Real Madrid, Jose Mourinho’yu 13 yıl aradan sonra ikinci kez teknik direktörlüğe getirdiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının üç yıllık sözleşmesinin 13 Temmuz’da başlayacağı açıklandı.Mourinho’nun kariyerinde Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüpler yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/jose-mourinho-real-madrid-ile-anlasti-1105815788.html

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