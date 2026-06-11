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Real Madrid, Jose Mourinho'yu açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu
Real Madrid, Jose Mourinho'yu açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu
Sputnik Türkiye
İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı. 11.06.2026, Sputnik Türkiye
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Real Madrid, Jose Mourinho’yu 13 yıl aradan sonra ikinci kez teknik direktörlüğe getirdiğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının üç yıllık sözleşmesinin 13 Temmuz’da başlayacağı açıklandı.Mourinho’nun kariyerinde Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüpler yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/jose-mourinho-real-madrid-ile-anlasti-1105815788.html
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jose mourinho, real madrid, portekiz, portekiz milli futbol takımı, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
jose mourinho, real madrid, portekiz, portekiz milli futbol takımı, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı

Real Madrid, Jose Mourinho'yu açıkladı: Sözleşme detayları belli oldu

22:10 11.06.2026
© AP PhotoMourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AP Photo
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İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid, Jose Mourinho’yu 13 yıl aradan sonra ikinci kez teknik direktörlüğe getirdiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 63 yaşındaki teknik adamla 2029 yılına kadar anlaşma sağlandığı belirtildi. Portekizli çalıştırıcının üç yıllık sözleşmesinin 13 Temmuz’da başlayacağı açıklandı.
Mourinho’nun kariyerinde Benfica, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, Roma ve Fenerbahçe gibi kulüpler yer alıyor.
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SPOR
Jose Mourinho Real Madrid ile anlaştı
18 Mayıs, 12:09
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