Jose Mourinho Real Madrid ile anlaştı
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho 13 yıl aradan sonra Real Madrid'e dönüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Mourinho'nun Real Madrid ile el sıkıştığını duyurdu.
Jose Mourinho, 13 yıl aradan sonra Real Madrid’e geri dönüyor. Sezonda Benfica'yı çalıştıran 63 yaşındaki eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 2013'te ayrıldığı Real Madrid'e döndüğü açıklandı. Transfer haberiyle dünya çapında ünlü İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano, bugün yaptığı duyuruda şunları kaydetti:
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho 13 yıl aradan sonra Real Madrid'e dönüyor. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Mourinho'nun Real Madrid ile el sıkıştığını duyurdu.
Jose Mourinho, 13 yıl aradan sonra Real Madrid’e geri dönüyor.
Sezonda Benfica'yı çalıştıran 63 yaşındaki eski Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, 2013'te ayrıldığı Real Madrid'e döndüğü açıklandı.
Transfer haberiyle dünya çapında ünlü İtalyan spor yazarı Fabrizio Romano, bugün yaptığı duyuruda şunları kaydetti:
"Jose Mourinho ile Real Madrid arasında tüm şartlarda sözlü anlaşma sağlandı. Tarafların artık yalnızca resmi belgeleri imzalaması bekleniyor. İlk etapta iki yıllık sözleşme planlanırken, Mourinho’nun Real Madrid-Athletic Bilbao maçının ardından Madrid’e gitmesi bekleniyor."
