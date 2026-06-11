https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/pentagondaki-tehlikeli-madde-alarmi-asilsiz-cikti-1106440574.html
Pentagon’daki tehlikeli madde alarmı asılsız çıktı
Pentagon’daki tehlikeli madde alarmı asılsız çıktı
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, Pentagon binasındaki bazı bölümlerin hava kalitesi şüphesiyle kapatılmasının ardından yapılan testlerde herhangi... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T23:51+0300
2026-06-11T23:51+0300
2026-06-11T23:51+0300
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), merkez binada hava kalitesiyle ilgili olası bir tehdit nedeniyle sabah saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin, yapılan kontroller sonucunda gereksiz olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah erken saatlerde Pentagon’da bulunan personele, hava kalitesiyle ilgili olası bir sorun hakkında bildirimde bulunuldu; bunun üzerine derhal önleyici güvenlik tedbirleri alındı ve inceleme başlatıldı. Sonrasında yapılan testler herhangi bir tehdit bulunmadığını doğruladı ve normal çalışma yeniden başladı” ifadelerini kullandı.CNN, daha önce ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon’un bazı bölümlerinin havadan gelebilecek olası bir tehdide karşı kapatıldığını ve bina içinde kısmi tahliye yapıldığını aktarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/pentagonda-tehlikeli-madde-alarmi-birden-fazla-kat-karantinaya-alindi-tahliyeler-basladi--1106436579.html
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abd savunma bakanlığı, pentagon, abd, alarm, tehdit, güvenlik önlemi, x, cnn
abd savunma bakanlığı, pentagon, abd, alarm, tehdit, güvenlik önlemi, x, cnn
Pentagon’daki tehlikeli madde alarmı asılsız çıktı
ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sean Parnell, Pentagon binasındaki bazı bölümlerin hava kalitesi şüphesiyle kapatılmasının ardından yapılan testlerde herhangi bir tehdit tespit edilmediğini, binada normal çalışmaya dönüldüğünü açıkladı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), merkez binada hava kalitesiyle ilgili olası bir tehdit nedeniyle sabah saatlerinde alınan güvenlik önlemlerinin, yapılan kontroller sonucunda gereksiz olduğunun ortaya çıktığını bildirdi.
Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu sabah erken saatlerde Pentagon’da bulunan personele, hava kalitesiyle ilgili olası bir sorun hakkında bildirimde bulunuldu; bunun üzerine derhal önleyici güvenlik tedbirleri alındı ve inceleme başlatıldı. Sonrasında yapılan testler herhangi bir tehdit bulunmadığını doğruladı ve normal çalışma yeniden başladı” ifadelerini kullandı.
CNN, daha önce ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, Pentagon’un bazı bölümlerinin havadan gelebilecek olası bir tehdide karşı kapatıldığını ve bina içinde kısmi tahliye yapıldığını aktarmıştı.