https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/pentagonda-tehlikeli-madde-alarmi-birden-fazla-kat-karantinaya-alindi-tahliyeler-basladi--1106436579.html

Pentagon’da tehlikeli madde alarmı: Birden fazla kat karantinaya alındı, tahliyeler başladı

Pentagon’da tehlikeli madde alarmı: Birden fazla kat karantinaya alındı, tahliyeler başladı

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı'nın merkezi olan Pentagon'da meydana gelen ‘tehlikeli madde olayı’ nedeniyle binanın birçok katı ve koridoru karantinaya alınırken, bazı... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T18:18+0300

2026-06-11T18:18+0300

2026-06-11T19:25+0300

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Konuya yakın üç kaynak ile yerel itfaiye yetkililerinin Amerikan basınına verdiği bilgilere göre, Pentagon içerisinde tespit edilen olay nedeniyle geniş çaplı güvenlik önlemleri uygulanıyor. ABD merkezli CNN'e konuşan üçüncü bir kaynak ise bina içerisindeki polislerin gaz maskeleri ve tam korumalı kimyasal koruyucu ekipmanlarla görev yaptığını aktardı. Olayın kaynağı ve tespit edilen maddenin niteliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, yaptığı açıklamada, bina içerisindeki sistemlerin hava kalitesiyle ilgili bir sorun tespit ettiğini doğruladı. Parnell, "Pentagon içindeki sistemler, önem derecesini belirleyene kadar ihtiyati tedbirlerin uygulanmasını gerektiren bir hava kalitesi sorunu tespit etti" dedi. Açıklamasında, "Bakanlık, etkilenen bölgelerde bulunan personelin mevcut konumlarında kalmasını öngören standart koruma protokollerini uygulamaktadır. Müdahale ekipleri sahada görev başında olup bina içerisindeki personeli desteklemeye hazır" ifadelerini kullandı. Özel ekip müdahale ediyorOlaya, Pentagon Güç Koruma Ajansı'nın (Pentagon Force Protection Agency) tehlikeli maddelere müdahale ekibi, Arlington İlçesi İtfaiye Departmanı'nın desteğiyle müdahale ediyor. Arlington İtfaiyesi Sözcüsü Yüzbaşı Jamie Jill, ekiplerin olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Arlington Fire & EMS tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada da Arlington İlçesi İtfaiyesi Tehlikeli Maddeler Ekibi'nin Pentagon'daki "tehlikeli madde olayı" kapsamında görev yaptığı bildirildi. Amerikan basınına konuşan kaynaklara göre Pentagon kompleksinin dördüncü ila yedinci koridorları arasında bulunan ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar güvenlik amacıyla tamamen kapatıldı.

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