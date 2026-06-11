https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hint-okyanusunda-yaklasik-5-milyon-yil-oncesine-ait-balina-mezarligi-kesfedildi-1106431783.html

Hint Okyanusu'nda yaklaşık 5 milyon yıl öncesine ait balina mezarlığı keşfedildi

Hint Okyanusu'nda yaklaşık 5 milyon yıl öncesine ait balina mezarlığı keşfedildi

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alan ve 5 milyon yıldan daha eski fosiller içeren şimdiye... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T15:14+0300

2026-06-11T15:14+0300

2026-06-11T15:14+0300

yaşam

hint okyanusu

bilim

nature (dergi)

keşif

balina

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Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda gerçekleştirilen bilimsel araştırma, derin deniz ekosistemlerine ilişkin önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alan ve yüzlerce balina fosili içeren şimdiye kadar bilinen en derin ve en geniş balina mezarlığını tespit etti.İtalya, Çin ve Yeni Zelanda'dan araştırmacılar, denizaltılarla Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki Diamantina bölgesinde incelemeler yaptı. Nature bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen 32 dalış sırasında 485 balina fosil sahası ile ileri düzeyde ayrışmış 5 yeni balina ölüsü bulundu.Buluntuların büyük bölümü yaklaşık 7 kilometre derinlikte yer alırken, daha önce keşfedilen balina kalıntılarının çoğu 4 kilometreden daha sığ sularda bulunmuştu.Yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine aitAraştırmacılar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık bin 200 kilometre boyunca uzanan bölgenin, daha önce tanımlanmamış bir "balina düşüşü süper koridoru" oluşturabileceğini değerlendiriyor.Çalışma sırasında yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine ait, soyu tükenmiş gagalı balina türü Pterocetus benguelae'nin fosilleşmiş kafatası ile bilim dünyasına yeni tanıtılan Pterocetus diamantinae türüne ait bir başka kafatası da keşfedildi.Uzmanlar, çürüyen balina kalıntılarının çevresinde kabuklular, yumuşakçalar, kemikle beslenen solucanlar ve kırılgan deniz yıldızları gibi çok sayıda canlı türü tespit etti. Araştırmanın yazarlarından, İtalya'daki Pisa Üniversitesi'nden Dr. Giovanni Bianucci, keşfin ışığın ulaşmadığı ve basıncın son derece yüksek olduğu derin deniz ortamlarında yaşamın nasıl sürdürülebildiğini anlamaya yardımcı olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunyada-yasamis-en-buyuk-akrep-beyzbol-sopasi-buyuklugundeydi-1106422435.html

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hint okyanusu, bilim, nature (dergi), keşif, balina