Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/hint-okyanusunda-yaklasik-5-milyon-yil-oncesine-ait-balina-mezarligi-kesfedildi-1106431783.html
Hint Okyanusu'nda yaklaşık 5 milyon yıl öncesine ait balina mezarlığı keşfedildi
Hint Okyanusu'nda yaklaşık 5 milyon yıl öncesine ait balina mezarlığı keşfedildi
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alan ve 5 milyon yıldan daha eski fosiller içeren şimdiye... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:14+0300
2026-06-11T15:14+0300
yaşam
hint okyanusu
bilim
nature (dergi)
keşif
balina
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1a/1074010689_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_b677081720289fe0f4b41878372d8786.jpg
Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda gerçekleştirilen bilimsel araştırma, derin deniz ekosistemlerine ilişkin önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alan ve yüzlerce balina fosili içeren şimdiye kadar bilinen en derin ve en geniş balina mezarlığını tespit etti.İtalya, Çin ve Yeni Zelanda'dan araştırmacılar, denizaltılarla Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki Diamantina bölgesinde incelemeler yaptı. Nature bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen 32 dalış sırasında 485 balina fosil sahası ile ileri düzeyde ayrışmış 5 yeni balina ölüsü bulundu.Buluntuların büyük bölümü yaklaşık 7 kilometre derinlikte yer alırken, daha önce keşfedilen balina kalıntılarının çoğu 4 kilometreden daha sığ sularda bulunmuştu.Yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine aitAraştırmacılar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık bin 200 kilometre boyunca uzanan bölgenin, daha önce tanımlanmamış bir "balina düşüşü süper koridoru" oluşturabileceğini değerlendiriyor.Çalışma sırasında yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine ait, soyu tükenmiş gagalı balina türü Pterocetus benguelae'nin fosilleşmiş kafatası ile bilim dünyasına yeni tanıtılan Pterocetus diamantinae türüne ait bir başka kafatası da keşfedildi.Uzmanlar, çürüyen balina kalıntılarının çevresinde kabuklular, yumuşakçalar, kemikle beslenen solucanlar ve kırılgan deniz yıldızları gibi çok sayıda canlı türü tespit etti. Araştırmanın yazarlarından, İtalya'daki Pisa Üniversitesi'nden Dr. Giovanni Bianucci, keşfin ışığın ulaşmadığı ve basıncın son derece yüksek olduğu derin deniz ortamlarında yaşamın nasıl sürdürülebildiğini anlamaya yardımcı olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunyada-yasamis-en-buyuk-akrep-beyzbol-sopasi-buyuklugundeydi-1106422435.html
hint okyanusu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/1a/1074010689_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5429b711cc0d90bddcc3075d8c86c96a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hint okyanusu, bilim, nature (dergi), keşif, balina
hint okyanusu, bilim, nature (dergi), keşif, balina

Hint Okyanusu'nda yaklaşık 5 milyon yıl öncesine ait balina mezarlığı keşfedildi

15:14 11.06.2026
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSOFlorida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir
Florida kıyılarında 38 dereceyi aşan okyanus suyu sıcaklığı rekor olabilir - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AFP 2023 / JOSEPH PREZIOSO
Abone ol
Bilim insanları, Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alan ve 5 milyon yıldan daha eski fosiller içeren şimdiye kadar bilinen en derin ve en geniş balina mezarlığını ortaya çıkardı.
Hint Okyanusu'nun güneydoğusunda gerçekleştirilen bilimsel araştırma, derin deniz ekosistemlerine ilişkin önemli bir keşfi gün yüzüne çıkardı. Bilim insanları, deniz seviyesinin yaklaşık 7 bin metre altında yer alan ve yüzlerce balina fosili içeren şimdiye kadar bilinen en derin ve en geniş balina mezarlığını tespit etti.
İtalya, Çin ve Yeni Zelanda'dan araştırmacılar, denizaltılarla Hint Okyanusu'nun güneydoğusundaki Diamantina bölgesinde incelemeler yaptı. Nature bilim dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında 2023 yılında gerçekleştirilen 32 dalış sırasında 485 balina fosil sahası ile ileri düzeyde ayrışmış 5 yeni balina ölüsü bulundu.
Buluntuların büyük bölümü yaklaşık 7 kilometre derinlikte yer alırken, daha önce keşfedilen balina kalıntılarının çoğu 4 kilometreden daha sığ sularda bulunmuştu.

Yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine ait

Araştırmacılar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda yaklaşık bin 200 kilometre boyunca uzanan bölgenin, daha önce tanımlanmamış bir "balina düşüşü süper koridoru" oluşturabileceğini değerlendiriyor.
Çalışma sırasında yaklaşık 5,3 milyon yıl öncesine ait, soyu tükenmiş gagalı balina türü Pterocetus benguelae'nin fosilleşmiş kafatası ile bilim dünyasına yeni tanıtılan Pterocetus diamantinae türüne ait bir başka kafatası da keşfedildi.
Uzmanlar, çürüyen balina kalıntılarının çevresinde kabuklular, yumuşakçalar, kemikle beslenen solucanlar ve kırılgan deniz yıldızları gibi çok sayıda canlı türü tespit etti. Araştırmanın yazarlarından, İtalya'daki Pisa Üniversitesi'nden Dr. Giovanni Bianucci, keşfin ışığın ulaşmadığı ve basıncın son derece yüksek olduğu derin deniz ortamlarında yaşamın nasıl sürdürülebildiğini anlamaya yardımcı olduğunu belirtti.
Bilim insanları açıkladı: Dünya’da yaşamış en büyük akrep “beyzbol sopası” büyüklüğündeydi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
YAŞAM
Dünya’da yaşamış en büyük akrep 'beyzbol sopası' büyüklüğündeydi
12:03
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала