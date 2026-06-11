https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunyada-yasamis-en-buyuk-akrep-beyzbol-sopasi-buyuklugundeydi-1106422435.html
Dünya’da yaşamış en büyük akrep 'beyzbol sopası' büyüklüğündeydi
Dünya’da yaşamış en büyük akrep 'beyzbol sopası' büyüklüğündeydi
Sputnik Türkiye
Yaklaşık 415 milyon yıl önce yaşamış bir fosilin, 1 metreye yaklaşan boyuyla bugüne kadar bilinen en büyük akrep olduğu belirlendi. İngiltere'de yapılan... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T12:03+0300
2026-06-11T12:03+0300
2026-06-11T12:03+0300
yaşam
dünya
londra doğa tarihi müzesi
akrep
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Bilim insanları, Dünya’da yaşamış en büyük akrep türüne ilişkin yeni bulgular ortaya koydu. İngiltere’nin günümüzdeki topraklarında yaklaşık 415 milyon yıl önce yaşamış Praearcturus gigas adlı türün, yaklaşık 1 metre uzunluğa ulaşarak bilinen en büyük akrep olduğu belirlendi.Araştırma kapsamında Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde 100 yılı aşkın süredir saklanan fosiller yeniden incelendi. Yeni bulunan örneklerle birlikte yapılan analizler, türün daha önce düşünüldüğü gibi kabuklu bir deniz canlısı değil, bir akrep olduğunu ortaya koydu.Bilimsel çalışmada, bu türün yaşadığı dönemde yosunlu kayalık alanlarda ve su kenarlarında hareket eden, zaman zaman suya giren büyük bir eklembacaklı olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar, türün yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda güçlü kıskaçlara ve sert vücut yapısına sahip olduğunu, hatta modern akreplere kıyasla çok daha büyük pençeler taşıdığını belirtti.Çalışmanın yazarlarından Richard Howard, fosillerin yeniden değerlendirilmesinin türün sınıflandırmasını değiştirdiğini ve farklı örneklerin de aynı gruba dahil edilebileceğini ifade etti.Uzmanlar, o dönem Dünya atmosferindeki oksijen seviyeleri ve ekosistem koşullarının, bu büyüklükteki eklembacaklıların varlığına izin vermiş olabileceğini belirtiyor. Ancak bazı bilim insanları, eldeki fosil parçalarının türün kesin olarak akrep olduğunu söylemek için yeterli olmadığı görüşünü de koruyor.Araştırma, Palaeontology dergisinde 2 Haziran’da yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/esiyle-tartisan-goril-kiyomasa-dusunceli-tavirlariyla-viral-oldu-1106402203.html
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dünya, londra doğa tarihi müzesi, akrep
dünya, londra doğa tarihi müzesi, akrep
Dünya’da yaşamış en büyük akrep 'beyzbol sopası' büyüklüğündeydi
Yaklaşık 415 milyon yıl önce yaşamış bir fosilin, 1 metreye yaklaşan boyuyla bugüne kadar bilinen en büyük akrep olduğu belirlendi. İngiltere'de yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan fosilin bir beyzbol sopası uzunluğunda bir akrebe ait olduğu ortaya çıktı.
Bilim insanları, Dünya’da yaşamış en büyük akrep türüne ilişkin yeni bulgular ortaya koydu. İngiltere’nin günümüzdeki topraklarında yaklaşık 415 milyon yıl önce yaşamış Praearcturus gigas adlı türün, yaklaşık 1 metre uzunluğa ulaşarak bilinen en büyük akrep olduğu belirlendi.
Araştırma kapsamında Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nde 100 yılı aşkın süredir saklanan fosiller yeniden incelendi. Yeni bulunan örneklerle birlikte yapılan analizler, türün daha önce düşünüldüğü gibi kabuklu bir deniz canlısı değil, bir akrep olduğunu ortaya koydu.
Bilimsel çalışmada, bu türün yaşadığı dönemde yosunlu kayalık alanlarda ve su kenarlarında hareket eden, zaman zaman suya giren büyük bir eklembacaklı olabileceği değerlendirildi. Araştırmacılar, türün yaklaşık 15 santimetre uzunluğunda güçlü kıskaçlara ve sert vücut yapısına sahip olduğunu, hatta modern akreplere kıyasla çok daha büyük pençeler taşıdığını belirtti.
Çalışmanın yazarlarından Richard Howard, fosillerin yeniden değerlendirilmesinin türün sınıflandırmasını değiştirdiğini ve farklı örneklerin de aynı gruba dahil edilebileceğini ifade etti.
Uzmanlar, o dönem Dünya atmosferindeki oksijen seviyeleri ve ekosistem koşullarının, bu büyüklükteki eklembacaklıların varlığına izin vermiş olabileceğini belirtiyor. Ancak bazı bilim insanları, eldeki fosil parçalarının türün kesin olarak akrep olduğunu söylemek için yeterli olmadığı görüşünü de koruyor.
Araştırma, Palaeontology dergisinde 2 Haziran’da yayımlandı.