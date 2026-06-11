https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/fifa-haiti-milli-takiminin-forma-tasarimini-siyasi-buldu-1106436145.html

FIFA, Haiti milli takımının forma tasarımını ‘siyasi’ buldu

FIFA, Haiti milli takımının forma tasarımını ‘siyasi’ buldu

Sputnik Türkiye

2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi. Detaylar haberde...

2026-06-11T17:54+0300

2026-06-11T17:54+0300

2026-06-11T17:54+0300

spor

haiti

fifa

i̇skoçya

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Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirmek zorunda kaldı. İlk maçları İskoçya ileHaiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.

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haiti

i̇skoçya

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