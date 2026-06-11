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FIFA, Haiti milli takımının forma tasarımını ‘siyasi’ buldu
FIFA, Haiti milli takımının forma tasarımını ‘siyasi’ buldu
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi. Detaylar haberde...
2026-06-11T17:54+0300
2026-06-11T17:54+0300
spor
haiti
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Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirmek zorunda kaldı. İlk maçları İskoçya ileHaiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.
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haiti, fifa, i̇skoçya
haiti, fifa, i̇skoçya

FIFA, Haiti milli takımının forma tasarımını ‘siyasi’ buldu

17:54 11.06.2026
© Jeff RomanceHaiti milli takımı formasında Fransızlara karşı kazanılan zaferin tasviri var
Haiti milli takımı formasında Fransızlara karşı kazanılan zaferin tasviri var - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© Jeff Romance
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Haiti, formasındaki tasvirin FIFA tarafından siyasi bulunması nedeniyle tasarımı değiştirdi.
Turnuvaya 1974'ten sonra ikinci kez katılma hakkını kazanan Haiti, formasının ilk tasarımında 18 Kasım 1803 tarihinde Fransız ordusuna karşı kazanılan Vertieres Savaşı ve Haiti Devrimi'nden ilham alınan tasvire yer vermişti.
Haiti Futbol Federasyonu, FIFA'nın "ülkenin bayrağını göndere çeken bağımsızlık yanlıları" tasvirini siyasi bulması ve değiştirilmesini istemesinin ardından forma tasarımını değiştirmek zorunda kaldı.
© Jeff RomanceHaiti milli takımı formasında Fransızlara karşı kazanılan zaferin tasviri var
Haiti milli takımı formasında Fransızlara karşı kazanılan zaferin tasviri var - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
Haiti milli takımı formasında Fransızlara karşı kazanılan zaferin tasviri var
© Jeff Romance

İlk maçları İskoçya ile

Haiti, şubat ayındaki Kış Olimpiyatları'ndan önce de kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC) talebi üzerine değişiklik yapmak zorunda kalmıştı.
Turnuva tarihinde henüz puanı bulunmayan Haiti, 14 Haziran Pazar günü TSİ 04.00'te İskoçya ile karşılaşacak.
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