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Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki
Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki
Sputnik Türkiye
CHP yönetiminin, 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine, Özgür Özel'den tepki geldi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T22:19+0300
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poli̇ti̇ka
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özgür özel
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Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP'li 9 milletvekilinin ihraç talebine ilişkin bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Özel, “Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır. Atanmış kişiler bu partide paralel bir CHP oluşturamaz. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html
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türkiye, özgür özel, chp
türkiye, özgür özel, chp

Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki

22:19 10.06.2026
© AA / Binnur Ege Gürün KoçakÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
© AA / Binnur Ege Gürün Koçak
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CHP yönetiminin, 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine, Özgür Özel'den tepki geldi.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP'li 9 milletvekilinin ihraç talebine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Özel, “Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır. Atanmış kişiler bu partide paralel bir CHP oluşturamaz. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir” ifadelerini kullandı.
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.06.2026
TÜRKİYE
CHP'de 9 milletvekili kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi: Özgür Özel'le ilgili değerlendirme sonra yapılacak
17:23
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