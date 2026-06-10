https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ozgur-ozelden-chpdeki-ihrac-girisimine-tepki-1106411012.html

Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki

Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki

Sputnik Türkiye

CHP yönetiminin, 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine, Özgür Özel'den tepki geldi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-10T22:19+0300

2026-06-10T22:19+0300

2026-06-10T22:19+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

özgür özel

chp

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Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP'li 9 milletvekilinin ihraç talebine ilişkin bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Özel, “Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır. Atanmış kişiler bu partide paralel bir CHP oluşturamaz. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html

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