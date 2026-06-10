https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/ozgur-ozelden-chpdeki-ihrac-girisimine-tepki-1106411012.html
Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki
Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki
Sputnik Türkiye
CHP yönetiminin, 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine, Özgür Özel'den tepki geldi. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T22:19+0300
2026-06-10T22:19+0300
2026-06-10T22:19+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
özgür özel
chp
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Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP'li 9 milletvekilinin ihraç talebine ilişkin bir paylaşım yaptı.Paylaşımında Özel, “Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır. Atanmış kişiler bu partide paralel bir CHP oluşturamaz. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/chpde-9-milletvekili-kesin-ihrac-istemiyle-disipline-sevk-edildi-1106405163.html
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türkiye, özgür özel, chp
Özgür Özel’den CHP’deki ihraç girişimine tepki
CHP yönetiminin, 9 milletvekilini ihraç talebiyle disipline sevk etmesine, Özgür Özel'den tepki geldi.
Özgür Özel, sosyal medya hesabından CHP'li 9 milletvekilinin ihraç talebine ilişkin bir paylaşım yaptı.
Paylaşımında Özel, “Milletvekillerimizi millet seçti, ancak millet görevden alır. Atanmış kişiler bu partide paralel bir CHP oluşturamaz. Bu darbe püskürtülecek ve CHP’yi atanmışlar değil, seçilmişler yönetecektir” ifadelerini kullandı.