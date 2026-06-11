https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunya-kupasi-maci-hangi-kanalda-meksika---guney-afrika-maci-saat-kacta-1106435351.html
Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?
Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?
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ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük bugün çalacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T17:25+0300
2026-06-11T17:25+0300
2026-06-11T17:25+0300
spor
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abd
dünya kupası
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'ndaki iki ülke karşı karşıya gelecek.Meksika ve Güney Afrika arasındaki mücadele, TSİ 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Açılış maçı öncesinde Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi isimler sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kerem-akturkoglu-dunya-kupasi-oncesi-konustu-normalde-kanat-oyuncusuyum-ama-milli-takimda-forvet-1106419067.html
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abd
güney afrika
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meksika, abd, dünya kupası, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
meksika, abd, dünya kupası, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük bugün çalacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, A Grubu'nda Güney Afrika'yla karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'ndaki iki ülke karşı karşıya gelecek.
Meksika ve Güney Afrika arasındaki mücadele, TSİ 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Açılış maçı öncesinde Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi isimler sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.