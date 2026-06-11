Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunya-kupasi-maci-hangi-kanalda-meksika---guney-afrika-maci-saat-kacta-1106435351.html
Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?
Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?
Sputnik Türkiye
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük bugün çalacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T17:25+0300
2026-06-11T17:25+0300
spor
meksika
abd
dünya kupası
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
maç
maç yayını
futbol
futbol maçı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106435127_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_0a2fae67c16e6ff856af10134aad74a7.jpg
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'ndaki iki ülke karşı karşıya gelecek.Meksika ve Güney Afrika arasındaki mücadele, TSİ 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Açılış maçı öncesinde Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi isimler sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kerem-akturkoglu-dunya-kupasi-oncesi-konustu-normalde-kanat-oyuncusuyum-ama-milli-takimda-forvet-1106419067.html
meksika
abd
güney afrika
güney afrika cumhuriyeti
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/0b/1106435127_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0cb892950ead1de737ac10ecbcd51b5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meksika, abd, dünya kupası, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı
meksika, abd, dünya kupası, güney afrika, güney afrika cumhuriyeti, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı

Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?

17:25 11.06.2026
© AA2026 Dünya Kupası
2026 Dünya Kupası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
© AA
Abone ol
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük bugün çalacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi Meksika, A Grubu'nda Güney Afrika'yla karşı karşıya gelecek.
2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'ndaki iki ülke karşı karşıya gelecek.
Meksika ve Güney Afrika arasındaki mücadele, TSİ 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Açılış maçı öncesinde Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi isimler sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.
A Milli Futbol Takımı oyuncuları Aktürkoğlu ve Kökçü, gazetecilerin sorularını cevapladı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2026
SPOR
Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası öncesi konuştu: 'Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum'
11:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала