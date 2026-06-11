https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/dunya-kupasi-maci-hangi-kanalda-meksika---guney-afrika-maci-saat-kacta-1106435351.html

Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?

Dünya Kupası maçı hangi kanalda? Meksika - Güney Afrika maçı saat kaçta?

Sputnik Türkiye

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk düdük bugün çalacak. Turnuvanın açılış karşılaşmasında ev sahibi... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T17:25+0300

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meksika

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dünya kupası

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

maç

maç yayını

futbol

futbol maçı

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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında A Grubu'ndaki iki ülke karşı karşıya gelecek.Meksika ve Güney Afrika arasındaki mücadele, TSİ 22.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.Açılış maçı öncesinde Shakira ve Burna Boy'un yanı sıra, Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azules, Mana ve Tyla gibi isimler sahne alarak taraftarlara unutulmaz anlar yaşatacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kerem-akturkoglu-dunya-kupasi-oncesi-konustu-normalde-kanat-oyuncusuyum-ama-milli-takimda-forvet-1106419067.html

meksika

abd

güney afrika

güney afrika cumhuriyeti

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