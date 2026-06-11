https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/kerem-akturkoglu-dunya-kupasi-oncesi-konustu-normalde-kanat-oyuncusuyum-ama-milli-takimda-forvet-1106419067.html

Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası öncesi konuştu: 'Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum'

Kerem Aktürkoğlu Dünya Kupası öncesi konuştu: 'Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum'

Sputnik Türkiye

ABD'nin Arizona eyaletinde milli takımın kamp yaptığı otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Dünya Kupası'na katılmanın... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T11:10+0300

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2026-06-11T11:10+0300

spor

kerem aktürkoğlu

orkun kökçü

türk milli takımı

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İstanbul'da başlayan hazırlıklar sırasında sakatlık yaşayan ancak daha sonra iyileşen Kerem Aktürkoğlu, kendisini iyi hissettiğini dile getirdi.Güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor olmanın ve tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur, oynadığımız oyunla ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Turnuvanın bir an önce başlamasını bekliyoruz." diye konuştu.Aktürkoğlu, 2002 yılında yaşanan dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdüklerini anlatarak, şöyle konuştu:Kendisinin mevcut oyun sisteminde forvet oynamasıyla ilgili de konuşan Aktürkoğlu, "Normalde kanat oyuncusuyum ama milli takımda forvet oynuyorum. Bu konuda şikayetim yok, iyi hissediyorum ve takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum. Kim oynarsa oynasın önemli olan takıma katkı sağlamak. Forvette rahat hissediyorum. Umarım bu turnuvada da en güzel şekilde katkı sağlarım." diye konuştu.Kosova karşısında Orkun'un vurduğu şutu tamamlayarak milli takımı öne geçiren Kerem Aktürkoğlu, bu golle gelen Dünya Kupası biletinin önemine dikkati çekti.Takımdaki herkesin gol atmanın ya da asist yapmanın hayaliyle sahaya çıktığını vurgulayan Kerem, sözlerini şöyle sürdürdü:Geçen yıl ABD'de düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda Orkun Kökçü'yle birlikte Benfica formasını giydiklerini de hatırlatan Kerem Aktürkoğlu, şu ifadeleri kullandı:Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili konuşan Kerem, "Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Sakatlığı iyiye gidiyor. Onun bize katacağı her şeye ihtiyacımız var. Çok genç ve çok potansiyelli oyunculara sahibiz. Bunun farkındayız. İyi bir kimyamız var, Kenan da bunlardan birisi. İnşallah her maçta bizimle birlikte olur. Kimin oynadığı önemli değil, 85 milyon arkamızda olacak. İnşallah herkes fit ve oynayacak durumda olur, hocanın da durumu bu anlamda zorlaşır." ifadelerini kullandı.ABD'li bir basın mensubunun Arizona ve ABD Milli Takımı hakkındaki sorusunu yanıtlayan 27 yaşındaki oyuncu, şöyle konuştu:"Karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz"Orkun Kökçü'yle Benfica'da oynayan, sonrasında Türkiye'ye aynı dönemde transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş'ın kaptanlığını yapan Orkun'la iyi bir arkadaşlığı olduğunu söyledi.Orkun'la geçen sene Benfica'da Kulüpler Dünya Kupası'nda boy gösterdiklerini yineleyen Kerem Aktürkoğlu, "Çok yorucu bir sezonun ardından yorucu bir tempoydu. Gerçekten güzel bir seneydi bizim için. Başarılı bir sezon geçirip ikimiz de ülkemize döndük. Hikaye yazmaya devam ediyoruz, bu sefer milli takımla bunu yapıyoruz. Bunu başarılı şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası bizim için çok önemli. Güzel bir hikayeyi Avrupa Şampiyonası'nda yazdık, inşallah Dünya Kupası'nda da yazarız. Orkun'la birlikte oynamak mutluluk verici. İnşallah güzel bir hikaye ve başarılı bir turnuva olur. Ülkemize de bu mutluluğu yaşatmış oluruz."Takımın çok kaliteli, genç ve potansiyelli isimlerden oluştuğunu sözlerine ekleyen Aktürkoğlu, "İyi bir başarı yakalayınca bunu devam ettiriyoruz. Rakipler bize karşı daha temkinli ve dikkatli oluyorlar. Kariyerli oyunculara sahibiz. Dünyanın en iyi kulüplerinde oynayan futbolculara sahibiz. Bunu takım olarak hem davranışlarımız hem duygularımız hem de performansımızla sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bu durum nedeniyle karşılaşmak istenilmeyen bir takım olabiliriz. Bundan da gurur duyarım ama bunu sahada performans olarak göstermemiz gerekiyor. İnşallah başarırız." diye konuştu.Teknik direktör Vincenzo Montella hakkında da konuşan Kerem, şunları söyledi:Orkun Kökçü: "Ofsayt olmayınca sevinçten çıldırdık"Orkun Kökçü ise takımda çok iyi bir ortam olduğunu söyledi.Kampın çok iyi geçtiğini vurgulayan Kökçü, "Antrenmanlar da eğlenceli geçiyor. Çok iyi odaklanarak ne yapacağımızı biliyoruz, maçlarla ilgili toplantılar yapıyoruz. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz. 2002'nin hikayelerini babam anlatıyor, amcam anlatıyor. 24 sene sonra turnuvaya katıldık. O hikayelerle doğup büyüdüm. 2010 Dünya Kupası'nda Hollanda finale çıkmıştı ve Hollandalıların da heyecanını o zaman gördüm. Ben de 'İnşallah bir gün Türk Milli Takımı'yla bunu yaşarım' diyordum." ifadelerini kullandı.Takımda her oyuncunun çok önemli olduğunu dile getiren Kökçü, sahaya çıkacak 11'i herkesin destekleyeceğini belirtti.Kendisinin potansiyelinin ve takıma katabileceklerinin farkında olduğunu söyleyen Orkun, Kosova maçında atılan golle gelen Dünya Kupası biletini şöyle anlattı:Venezuela ile Miami'de oynanan hazırlık maçında takımın konsantrasyon eksikliği yaşadığını anlatan Orkun Kökçü, "Hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın. Sıcak bir havaydı, Miami'ye yeni gelmiştik ve alışma sürecindeydik. Maçtan sonra hocamız istediklerini daha net vurguladı. Yoğun tempoyla toplantılar yapıyoruz. Takım olarak oyunu daha net şekilde göstermek istiyoruz. İnanıyorum ki ilk grup maçında takım daha iyi bir oyun gösterecektir." dedi."En çok istediğim şey maça çıktığımızda bizden korkulması"Kenan Yıldız'ın durumuyla ilgili soruya Kerem Aktürkoğlu'yla beraber cevap veren Orkun Kökçü, Juventus forması giyen milli futbolcunun hafif bir sakatlığının bulunduğunu belirtti.Kenan Yıldız'ın çok iyi bir futbolcu olduğunun altını çizen Kökçü, "Bu takımda herkese ihtiyacımız var. Kenan'ı da en yakında inşallah aramızda görürüz. Hazır olacağını düşünüyorum. Doktor ya da fizyoterapist değilim, zamanını bilmiyorum ama mutlaka hazır olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Kerem Aktürkoğlu'yla birlikte Benfica'da oynadığı dönemin hatırlatılması üzerine konuşan Orkun, şunları söyledi:Çok kaliteli bir takıma sahip olduklarının altını çizen Orkun Kökçü, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/futbolda-yeni-donem-5-ve-10-saniye-kurallari-dunya-kupasinda-ilk-kez-uygulanacak-1106416197.html

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kerem aktürkoğlu, orkun kökçü, türk milli takımı